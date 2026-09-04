Pet europskih zemalja traži dogovor za slanje migranata izvan EU-a: Nisu otkrili gdje...

Pet europskih zemalja planira ove godine potpisati sporazume o slanju migranata bez prava na legalan boravak u države izvan Europske unije, objavljeno je na sastanku čiji je domaćin u petak bila Danska. Njemačka, Austrija, Grčka, Danska i Nizozemska priopćile su da su se dogovorile o konkretnim koracima prema postizanju sporazuma s jednom državom izvan Europske unije o uspostavi centara za povratak, što je najnoviji pokušaj europskih zemalja da smanje imigraciju.

Zemlje, poznate kao Skupina petorice, nisu imenovale države za koje očekuju da će udomiti centre za povratak.

"Želimo već ove godine postići sporazum s trećim zemljama koji će omogućiti uspostavu centara za povratak", izjavio je njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt novinarima na konferenciji za medije u Kopenhagenu.

Skupina, koja je ove godine održala niz sastanaka, planira se ponovno sastati potkraj rujna u Munchenu u Njemačkoj.

Europski parlament u lipnju je odobrio reformu migracijske politike s ciljem ubrzanja deportacija i omogućavanja državama članicama da uspostave centre u inozemstvu, što bi, prema kritičarima, moglo oslabiti zaštitne mehanizme za one u potrazi za azilom.

Vijeće Europe, tijelo koje nije vezano s EU-om a promovira ljudska prava, demokraciju i vladavinu prava diljem kontinenta, u srpnju je objavilo da centri za povratak predstavljaju "znatne rizike za ljudska prava", a nekoliko drugih organizacija također je kritiziralo taj plan.

Glavna tajnica Danskog vijeća za izbjeglice Charlotte Slente izjavila je da bi bilo bolje provesti Pakt EU-a o migracijama i azilu, koji se fokusira na strože kontrole na granicama, brže postupke azila i povratka te proširene digitalne sustave za upravljanje zahtjevima za azil.

"Centri za povratak fokusiraju se na mali broj povrataka, neće spriječiti ljude da biraju još opasnije rute, a mogli bi i prekršiti osnovna ljudska prava", rekla je Slente.

Danska očekuje da će biti spremna slati migrante u centar za povratak do kraja 2027. godine, izjavio je ministar za imigraciju i integraciju Morten Bodskov.

"To je nova prilika za život u partnerskoj zemlji", rekao je, dodavši da će pet nacija biti u dijalogu s tijelom UN-a, Međunarodnom organizacijom za migracije i Agencijom UN-a za izbjeglice (UNHCR) u vezi sa svojim sljedećim koracima.

Glasnogovornik UNHCR-a izjavio je da agenciji nisu preneseni detalji tog prijedloga te stoga ne može komentirati aranžmane o kojima se raspravlja.