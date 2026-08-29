Od 5000 migranata u Ceuti, 3800 već u prihvatnim centrima

Oko 3.800 migranata koji su krajem srpnja stigli iz Maroka u španjolsku enklavu Ceutu već je smješteno u privremene prihvatne centre, dok španjolska vlada očekuje da će u iduća dva do tri tjedna zbrinuti i migrante koji još borave na ulicama, izjavila je u subotu ministrica zdravstva Mónica García.

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García je najavila da će tijekom idućeg tjedna biti osigurano još 1.000 mjesta za privremeni smještaj.

Prema podacima ministra unutarnjih poslova Fernanda Grande-Marlaske, u Ceuti se još uvijek nalazi oko 5.000 migranata, među kojima je približno 1.500 maloljetnika, od ukupno 72.000 migranata koji su bili ušli u taj grad na sjeveru Afrike.

Odbor za upravljanje krizom u Ceuti u petak je jednoglasno usvojio novi popis lokacija za privremeni smještaj migranata koji od dolaska u grad 30. i 31. srpnja borave bez odgovarajućeg smještaja. García je situaciju opisala kao „humanitarnu krizu“ te istaknula da je prioritet osigurati migrantima krov nad glavom, vodu i dostojne uvjete.

Kritizirala je i početno postupanje vlasti Ceute, ocijenivši da je tijekom prva dva tjedna postojala „nezainteresiranost“ jer se, prema njezinu mišljenju, računalo na protjerivanje migranata.

García je rekla da je posljednjih dana došlo do „promjene stava“ lokalnih vlasti u Ceuti, koje sada surađuju sa središnjom vladom na osiguravanju sigurnih lokacija za smještaj.

Istodobno je naglasila da svako protjerivanje mora biti provedeno u skladu sa španjolskim zakonima i uz poštovanje ljudskih prava.

- Nikada nećemo provoditi nezakonita protjerivanja niti protjerivanja protivna ljudskim pravima - poručila je.

Ministar unutarnjih poslova Grande-Marlaska u petak je pred parlamentom odbacio tvrdnje da je masovni ulazak migranata u Ceutu mogao biti unaprijed predviđen na temelju dostupnih izvještaja.

Situacija i dalje izaziva napetosti u gradu, gdje velik broj migranata boravi na plažama i drugim javnim površinama, dok su stanovnici posljednjih dana organizirali prosvjede tražeći od vlade rješenje krize. Vladino izaslanstvo u Ceuti procjenjuje da je kriminalitet u autonomnom gradu porastao za pet posto, izvijestila je javna španjolska televizija RTVE. Zabilježeno je 17 seksualnih napada, od kojih je sedam bilo silovanje. Većina žrtava su maloljetni migranti.

Prosvjedi stanovnika uglavnom su prošli mirno, iako je bilo napetih situacija i verbalnih sukoba između pojedinih prosvjednika i migranata. Deseci ljudi posljednjih su dana izlazili na ulice Ceute sa španjolskim zastavama i porukama kojima od vlade traže mjere za uspostavljanje normalnog života.

- Svi žele budućnost. Ali Ceuta je jako mala, mi to ne možemo. Želim pomoći, ali kako? Ne može se svim tim ljudima osigurati hrana, previše ih je - rekla je Habiba koja je prije 30 godina došla iz Maroka živjeti u Ceuti.