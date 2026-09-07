Kako su nam potvrdili iz PU zagrebačke, policija je upoznata s time i postupanje je u tijeku
POLICIJA NA TERENU
FSB u Zagrebu dobio dojavu o bombi, policija je na terenu
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Anonimna dojava o postavljenim bombama stigla je na e-mail adrese zagrebačkog Fakulteta strojarstva i brodogradnje, javlja nam jedan čitatelj. Kako su nam potvrdili iz PU zagrebačke, policija je upoznata s time i postupanje je u tijeku.
Policija pretražuje sve prostorije zgrade.
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