FOTO Nakon godina u kontejnerima! Obitelji u Petrinji napokon uselile u nove kuće

U Petrinji je u petak završena izgradnja sedam noih kuća za obitelji koje su nakon potresa 2020. bile smještene u kontejnerima, čime je označen završetak projekta koji su, uz potporu Ministarstva graditeljstava, provodili hrvatski i poljski Caritas
Ministar ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, koji je u radnom posjetu Petrinji, izrazio je zadovoljstvo uspješnim završetkom tog projekta i useljenjem obitelji u nove kuće, tijekom susreta s predsjednikom Hrvatskog Caritasa i varaždinskim biskupom Božom Radošem te sisačkim biskupom Vladom Košićem.
“To je naša zajednička radost, a najveća je radost za obitelji čiji su domovi bili srušeni", rekao je Bačić. Zahvalio je hrvatskom i poljskom Caritasu na suradnji u ostavarenju projekta u kojem je ukupno obnovljeno 78 obiteljskih kuća u vrijednosti 1,7 mil. eura.
Ministarstvo je kroz projekt osiguralo rušenje oštećenih kuća, izgradnju temelja te priključke za nove domove, dok je Hrvatski Caritas provodio i financirao izgradnju.
Od početka provedbe, prema ovom modelu obnovljeno je ukupno 20 kuća, a dodatno je ugrađeno 28 podzemnih spremnika za pitku vodu u područjima bez pristupa vodovodnoj mreži. Ukupna vrijednost projekta iznosi više od 1,7 milijuna eura, a obuhvatio je ukupno 60 obitelji.
Predsjednik Hrvatskog Caritasa Božo Radiš zahvalio je na pomoći poljskom Caritasu čijom je većinskom donacijom projekt ostvaren u protekle tri godine te istaknuo dobru suradnju s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne obnove. “Današnji dan je zaista dan radosti, jer su obitelji kojima smo ove kuće gradili jako radosni, a radost obitelji je najvažnija.”, poručio je..
Bačić je o tijeku obnove razgovarao i s gradonačelnicom Petrinje Magdalenom Komes i županom Sisačko-moslavačke županije Ivanom Celjakom. Istaknuto je kako se uz građevinsku obnovu istovremeno odvija gospodarska i demografska revitalizacija područja pogođenog potresom, te se vide i prvi rezultati.
Zaključeno kako je za ostvarenje tih ciljeva najvažnije obiteljima osigurati adekvatne domove, te je najavljeno kako će do kraja 2027. godine na području Sisačko-moslavačke županije biti obnovljene sve obiteljske kuće stradale u potresu, a završetak zgrada javne namjene najavljen je za lipanj ove godine.
