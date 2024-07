(Fu)Turizam u Mrkoplju: Žele graditi zatvoreno skijalište s 1,3 kilometra staze i čak tri žičare

Mrkopalj, mala općina u Gorskom kotaru, poznat kao hrvatska kolijevka skijanja koja je u prošlosti iznjedrila čak pet olimpijaca u skijaškim sportovima, predstavio je jedan posve futuristički projekt - na svom, već poznatom skijalištu Čelimbaša izgradili bi zatvorenu skijašku stazu koja bi radila tijekom čitave godine. Primala bi i rekreativce i profesionalne skijaše, dok bi uz nju izgrađen bio i hotel. Sve bi to, smatraju Mrkopaljci, revitaliziralo područje cijelog Gorskog kotara, osnažilo ga gospodarski, ali i demografski. Bila bi to prva takva skijaška staza u Hrvatskoj, ali i puno šire. Zatvoreno skijalište postoji u trideset i dva europska grada, a u Mrkoplju kažu kako bi ovo bilo nešto još bolje i modernije nego drugdje. Skijaška staza u dvorani imala bi 1,3 kilometra, s tri četverosjedne žičare, dok bi njena strmina mogla ugostiti čak i FIS utrke - bila bi to najstrmija dvorana u Europi. Mrkopalj se nalazi na 824 metra nadmorske visine, vrh njegove Čelimbaše doseže 1084 metra.

