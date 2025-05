Fuchs: 'Ako bude trebalo, produžit ćemo školsku godinu. Prosvjednici bezveze skakuću'

Nezadovoljni ljudi u sustavu su pokazali nezadovoljstvo odazivom na štrajk koji su organizirali, odazvalo ih se samo 20 posto. Pitanje je kako je tim ljudima prezentirana situacija, na točan način ili izmanipulirana ovako kako to čelnici sindikata izvode cijelo vrijeme pokazujući nekakve usporedbe, rekao je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs u Dnevniku Nove TV.

Ponovio je kako su plaće povećane te istaknuo da prosvjetni radnici, u usporedbi s drugim sektorima, nisu lošije prošli.

- U svim sustavima ćete pronaći dio ljudi koji smatraju da su zakinuti. Svatko bi želio veće plaće, to uopće nije sporno, i veće plaće treba dati ljudima u relacijama u kojima se to može napraviti. Škole rade i funkcioniraju - rekao je.

- Ovo što izvode sindikati, poput ovog danas prosvjeda koji je po meni bio ispod razine dobrog ukusa iako oni misle da ovo pridonosi ugledu učitelja, ali zapravo rade kompletno negativnu sliku s onim vikanjima i bezveznim skakutanjima… - nastavio je.

Tvrdi da nije problem u njegovom pristupu, već u sindikatima koji su, kako kaže, odbili svaki pokušaj dogovora.

- Kako možete s nekim pregovarati tko vam danas kaže jedno, a sutra vas izigra iza ćoška, a to se kontinuirano dešava. Gospodin Stipić, čelnik ovog glavnog sindikata, potpisao je samo jedan jedini dokument. Sve ostalo je rekao da će potpisati i nije potpisao - tvrdi Fuchs.

Hoće li biti produžena školska godina?

- Ja ne znam što će oni napraviti. Nisam ja stručnjak o radnom pravu da vam znam tu reći. Sačekajmo da vidimo što će napraviti pa ćemo vidjeti. Ako bude trebalo produžiti školsku godinu, produžit ćemo školsku godinu. Onima koji ne mogu ispuniti školski kalenda - rekao je.

Komentirao je i najave da će sindikati pokrenuti sporove protiv njega i ministra Marina Piletića.

- Super, baš me interesira kako će glasiti prijava. Što ću reći na to kada ne znam što će i kako me netko može prijaviti. Nakon preko tri milijarde eura ulaganja u obrazovni sustav, izgradnje vrtića i škola, ogromnih ulaganja, oni misle da ministar ne brine o obrazovnom sustavu. Vlada se nije miješala u sindikalno djelovanje, mi smo im samo protumačili što trebaju i što mogu raditi po zakonu - rekao je Fuchs.