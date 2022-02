Ministar obrazovanja Radovan Fuchs je za Media Servis govorio o samotestiranju učenika i koliko će ta mjera trajati, ali i o prosvjedima zbog te najave.

Samotestiranje učenika moglo bi krenuti za nekoliko dana, ili idući tjedan, najavio je ministar Fuchs te poručio kako će više znati nakon podneva kada bi Robne zalihe trebale otvoriti ponude dobavljača testova.

- Ne znam točno što piše u ponudama, pa ćemo danas nakon 12 sati znati malo više - poručio je. Dodao je kako o toj mjeri razmišljaju već dugo vremena te da je osnovno cilj mjere u potpunosti ukinuti samoizolaciju učenika u školama te da samo oni koji su pozitivni na testovima ostanu kući u izolaciji, a da drugi idu u škole.

'Mjera nije primjenjiva na zdravstveni sustav'

Poručio je kako im nije u interesu "maltretirati djecu", već žele da što više nastave provedu uživo.

Na pitanje kako planiraju provoditi samotestiranje prije nego u potpunosti ukinu samoizolaciju, Fuchs je rekao:

- Mi mislimo otprilike mjesec dana samotestiranja djece kod kuće. Nakon mjesec dana ako sve bude išlo u dobrom smjeru, ostalo bi testiranje djece samo u razredima u kojima se pojavi neki slučaj.

Na pitanje postoji li mogućnost da i drugi resori slijede njihov primjer, odnosno je li o tome razgovarao s ministrom zdravstva Vilijem Berošem, Fuchs je rekao kako ne postoji takva mogućnost jer je zdravstvo drugačije od obrazovanja.

- I jedan i drugi sustav imaju svoje specifičnosti. Mi uglavnom radimo s razredima i institucijama u koje dolazi đaci i nastavnici, a bolnice rade s pacijentima tako da je to zbilja nešto malo drugačije - poručio je.

'Nitko ne dira djecu, oni ne znaju protiv čega protestiraju'

Komentirao je i kritike da u školama nedostaje toaletnog papira i sapuna, a da se milijuni troše na testove za djecu.

- Prvo, razgovaramo o dva različita segmenta financiranja čitavog obrazovnog sustava. Za toaletni papir i ovakve stvari odgovorna je lokalna uprava i samouprava, odnosno osnivači, na neki način vlasnici škola. Mi skrbimo generalno u ukupnom sustavu. Mislim da usporedba jedne i druge stvari nije ista - rekao je.

Što se tiče prosvjeda ispred Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i slogana "Ne dirajte nam djecu", Fuchs je rekao da prosvjednici "vjerojatno recikliraju jedno te isti transparent".

- On se cijelo vrijeme pojavljuje. Čim se pojavi neka mjera, odmah viču "Ne dirajte nam djecu!", a nitko ne dira djecu. To je ekipa koja radi jedan bunt i protest, a ne znaju protiv čega protestiraju do kraja. Ponavljam, nitko djecu neće dirati, već to isključivo čini za njihovo dobro - komentirao je.

Fuchs je komentirao i primjenu ovakve mjere na vrtiće. Istaknuo je kako bi ona bila dobra, ali teško provediva.

- Mala djeca su ipak nešto drugačija od učenika - rekao je.

O cijenama plina: 'To će sigurno završiti sa sudskim sporovima'

Što se tiče poskupljenja energenata, rekao je da su za škole i vrtiće "glavni problem Grad Zagreb", ali i da instituti dobivaju znatno veće račune plina, pa čak i do četiri puta.

- Da sve te institucije pogledaju što im piše u ugovorima, kakve su ugovore zaključili s dobavljačem plina. Ako unutar ugovora piše da isporučuju plin u narednom periodu po fiksnoj cijeni plina u tom slučaju će sigurno to završiti sa sudskim sporovima - poručio je.

Dodao je da ima i onih koji nisu zaključili takve ugovore pa su u bitno lošijoj situaciji.