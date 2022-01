Zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin, savjetnik ministra obrazovanja Božo Pavičin i predsjednik splitsko-dalmatinskog ogranka udruge ravnatelja osnovnih škola Đuro Baloević su u HTV-ovoj emisiji U mreži prvog raspravljali o masovnom testiranju učenika.

Pavić Šimetin je komentirala sutrašnju izmjenu pravila za putovanja izvan Hrvatske i poručila kako se radi o usklađivanju na europskom nivou.

- Prvi puta sada Europska komisija propisuje koliko traje Covid potvrda na temelju cijepljenja. Za završeno cijepljenje od sutra to traje devet mjeseci. Za booster dozu traje neograničeno, no administrativno će se najvjerojatnije staviti na godinu dana od primitka. Ako se znanstveni dokazi nastave o dugotrajnom imunitetu booster doze, onda bi se to produljilo ovisno o novim spoznajama - rekla je.

Nova pravila izolacije

Što se tiče cijepljenih s dvije doze, a koji su potom preboljeli omikron-varijantu, Pavić Šimetin je rekla da se, što se tiče EU digitalnih potvrda, ostvaruju tri vrste potvrda.

- Jednu na temelju cijepljenja, jednu na temelju preboljenja, netko tko nakon cijepljenja ostvaruje Covid potvrdu na šest mjeseci na temelju preboljenja, a za cijepljenje ima drugu koja traje devet mjeseci, ovisno o vremenu cijepljenja. Preboljenje se ne uzima kao booster doza, no možda će biti promjena. Jedna od novosti koja bi najprije mogla stupiti na snagu je da bi se preboljenje moglo bazirati na temelju brzog antigenskog testiranja - objasnila je.

Poručila je kako će se ovih dana objaviti i novost o skraćivanju samoizolacija i izolacija. Samoizolacija za osobe koje su bile u kontaktu trajale bi za sve 7 dana, a od karantene bi bile oslobođene i dalje osobe koje su primile drugu dozu unazad 4 mjeseca, preboljele unazad 4 mjeseca, koje su primile booster dozu i koje su primile dvije doze nakon preboljenja.

Što se tiče izolacije pet dana za one koji imaju blage do srednje teške simptome, ali obavezno brzo antigensko testiranje (BAT) testiranje za povratak, rekla je kako će se one tretirati kao zarazne osobe da im ne prestaje izolacija nakon pet dana i da ne prestaje.

- Cijela ideja počiva na novim saznanjima o omikron varijanti koji brže uzrokuje znakove bolesti te bržeg preboljenja, no to se treba peti dan provjeriti BAT testiranjem - poručila je.

Savjetnik ministra obrazovanja Božo Pavičin poručio je kako će ukidanje izolacije učenika nastupiti kada bude dovoljno testova u školama.

Škole trebaju dovoljnu količinu testova

- Uvjet za ukidanje izolacije je testiranje učenika, a dovoljna količina mogla bi biti nabavljena ovaj tjedan - ispričao je i dodao kako nakon toga ide distribucija u 1300 matičnih i 1000 područnih škola koje moraju dobiti dovoljnu količinu testova.

- Za jedan tjedan testiranja treba 450.000 testova, a ako se pojavi pozitivan učenik u razredu, onda treba računati na još 200.000 testova, dakle 650.000 testova tjedno. Nitko nema obavezu testiranja, a učenici koji su cijepljeni i preboljeli Covid ne podliježu mjerama samoizolacije - rekao je.

Ukoliko se i kod njih pojave simptomi, Pavičin ističe kako će vrlo izvjesno da će roditelj sam testirati djecu, jer to rade i sada.

- Najprodavaniji artikli u ljekarnama su upravo testovi, a s velikim dijelom njih su testirana i djeca. Oni će dobiti testove, roditelji će testirati djecu redovito da budu to željeli, a sigurno ako se pojave simptomi - naveo je.

Sve veći broj djece u samoizolaciji

Na pitanje kasni li se s ovom mjerom jer se u Austriji djeca u školama testiraju već više od godinu dana, Pavičin je rekao da takvih primjera ima i u Njemačkoj, ali i drugim zemljama.

- Mi smo dugo razmišljali o tome, a onda vi kažete da se kasni. Prošli tjedan imamo napade da se ide s time kako bi netko zarazio na testovima. Mi smo zemlja koja ima najmanje dana zatvorene škole u svijetu. Sustav obrazovanja je funkcionirao do ove omikron varijante koji je stvarno ispraznio učionice. Zato krećemo s ovom mjerom kako bi se što više učenika vratilo u učionice - istaknuo je.

Predsjednik splitsko-dalmatinskog ogranka udruge ravnatelja osnovnih škola Đuro Baloević slaže se s testiranjem djece. Poručio je kako je od prosinca, a posebice od siječnja došlo do velikog porasta broja zaraženih učenika, kao i onih koji su u samoizolaciji.

- Prošli petak bilo je oko 20 posto učenika osnovnih škola u županiji bilo u samoizolaciji. U nekim školama je popriličan broj razrednih odjela u potpunosti na nastavi na daljinu, dakle po modelu C - rekao je i dodao kako je to neodrživo stanje. Što se tiče zaposlenika, stanje je nešto povoljnije, iako su u posljednjih dva tjedna imali problema s pronalaženjem zamjena za nastavnike.

'Testiranje je sad najbolje rješenje'

Pavić Šimetin rekla je kako smatra da je mjera testiranja najbolje rješenje u ovom trenutku, jer djeca koja nisu zaražena ne moraju sjediti doma.

Poručila je da svaki put postoji grupa ljudi koja se ne slaže s nekom mjerom, pa je tako i za sutra najavljen prosvjed ispred HZJZ-a.

- Ova mjera neće uspjeti ako nemamo roditelje na svojoj strani, ako nemamo populaciju koja će ju provoditi. Da smo išli ranije s tom mjerom, otpor bi bio puno veći. Sada imamo više roditelja koji vide koliko je teško za njihovu djecu koja idu iz samoizolacije u samoizolaciju - rekla je.

Zbog lakše i učinkovitije provedbe, odlučeno je da se učenici testiraju kod kuće, a ne u školama. Istaknula je kako su roditeljima dali puno povjerenje.