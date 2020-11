Fuchs: Mislim da su svi ti zahtjevi upitni i problematični

Ministar obrazovanja, Radovan Fuchs za RTL je komentirao najavljeni prosvjed nastavnika i moguće nove mjere za škole i fakultete

<p>Iako sindikati djelatnika u obrazovanju sutra očekuju stati ispred ministra <strong>Fuchsa</strong> i objasniti mu svoje zahtjeve, izgleda da to ipak neće moći.</p><p>- Očekujem da kažu što ih muči iako određene naznake imamo o tome o čemu žele razgovarati, a hoću li ću ih primiti, to ću vidjeti jer je sutra sjednica užeg kabineta Vlade tako da ne znam hoću li stići, ali ako ne ja, sasvim sigurno će ih primiti netko, u najmanju ruku na razini državnog tajnika - rekao je <strong>Radovan Fuchs</strong> i dodao da nije službeno primio njihove zahtjeve:</p><p> - Nisam primio sasvim službeno ali znam o čemu se radi. Radi se o nekakvim zahtjevima za reguliranje rada i naravno, nekakvim pritužbama na umanjene plaće ukoliko zaposlenik završi u samoizolaciji. Mislim da su spominjali i paralelni rad. </p><p>Ministar je upitan i što misli o zahtjevima prosvjetara, a odgovor bi mogao samo dodatno staviti ulje na vatru.</p><p> - Mislim da su svi ti zahtjevi prilično upitni i problematični, pogotovo u trenutku kad je ova Vlada, Vlada Andreja Plenkovića, ispoštovala prijašnje zahtjeve unatoč nekakvom vidljivom padu BDP-a za čak 10 posto - odgovorio je Fuchs.</p><p>Tvrdi da nije bilo nimalo lako reći 'jasno i glasno' da će se svim djelatnicima u obrazovanju od 1. siječnja 2021. plaće podići za 4 posto te da su zbog toga trenutni zahtjevi pretjerani. Što se tiče uvođenja novih epidemioloških mjera, kaže da bi za sada sve trebalo ostati isto. </p><p> - Oštrije mjere znače za škole to da se treba primjenjivati onaj pravilnik i pravilnici koje smo donijeli još na samom početku, taj čitav splet mjera i varijanti je dobro razrađen. U onim situacijama u kojima lokalni stožeri i osnivači u dogovoru s ravnateljima procijene da je situacija takva da mogu primjenjivati b ili a model, oni mogu to u svakom trenutku olabaviti i pojačati, mogu prijeći i na online varijantu ili se vratiti na nastavu uživo - objasnio je i dodao da oni nemaju ništa protiv online nastave ukoliko to procijene lokalni stožeri. </p><p> - Prilično je upitno trebaju li se zatvarati škole, a pritom da su otvoreni svi kafići, teretane i slično - zaključio je.</p><p>Osvrnuo se i na rad fakulteta za koje kaže da su to institucije koje su dovoljno svjesne da same procijene kakav model nastave im treba, ali dana nekim fakultetima nije moguće održavati isključivo online nastavu.</p><p> - Ja ne znam na koji način mislite da bi se mogao provesti studij stomatologije u kliničkom dijelu studija gdje rade s pacijentima - rekao je ministar. </p><p> </p><p> </p><p> </p>