Srednjoškolci do Božića odlaze na online nastavu, učenici viših razreda osnovne pola-pola?

Nacionalni stožer u srijedu objavljuje nove, oštrije mjere za cijelu zemlju. Nova odluka očekuje se i za škole, gdje se zasad provodi A, B i C model, prema odluci lokalnih stožera. Mišljenja su podijeljena

<p>Potpuna ili mješovita online nastava za više razrede osnovnih te srednje škole u cijeloj Hrvatskoj na nekoliko tjedana mogla bi biti najnovija odluka Nacionalnog stožera. Ministar <strong>Davor Božinović</strong> najavio je u utorak strože mjere nakon sastanka sa županima. Takve je mjere premijeru Plenkoviću predlagao i Znanstveni savjet na njihovom posljednjem sastanku, a traži ih i sve više županija.</p><p>Zbog situacije u školama sindikat Preporod danas organizira prosvjed kako bi upozorili na probleme.</p><p>- Kći mi je u kratko vrijeme čak tri puta bila u samoizolaciji. Svako malo bi se razbolio novi učenik, pa su im produljivali samoizolaciju, ili bi ih opet poslali doma. <strong>Online nastava je problem</strong>. Samoizolacija se proglasi preko noći, a onda nastavnici na brzaka organiziraju nastavu, pa se i po nekoliko dana dogodi da online nastava ne funkcionira - kaže nam majka zagrebačke srednjoškolke.</p><p>U samoizolaciju i na online nastavu šalju se čak i najmlađi učenici, a kako su svi prepušteni sami sebi, događaju se i konfuzne situacije. <strong>Jedna pulska osnovna škola</strong> od utorka je učenike do 4. razreda prebacila na online nastavu, prema preporukama epodemiologa, te im je izrečena mjera samoizolacije. Naknadno, na stranicama škole objavljeno je da učenici četvrtih razreda ipak nisu u samoizolaciju, budući da nisu bili u direktnom kontaktu sa zaraženom osobom.</p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="2021465" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-47/pxl-070920-30049491_DrZPRP7.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>Mišljenja su podijeljena</h2><p>- Jako je teško kada ti škola u poslijepodnevnim satima javi kako dijete od sutra ne ide redovito na nastavu, iako je, u našem slučaju riječ o kantaktu kontaktovog kontakta. Kako da se mi roditelji snađemo u toj novonastaloj situaciji od danas do sutra. Suprug i ja radimo izvan kuće i teško se u nekoliko sati snaći gdje ostaviti dijete koje "od sutra" ostaje kod kuće. Na svu sreću još imamo "baka servis", no pitam se što je s onim roditeljima koji nemaju tu mogućnost - nam majka pulskog osnovnoškolca.</p><p>No <strong>Ministarstvo znanosti i obrazovanja</strong> i dalje inzistira na dosadašnjem modelu. Odluke se donose na lokalnoj razini, i to za svaku školu pojedinačno. Predsjednik Preporoda <strong>Željko Stipić</strong> ističe kako je to već odavno neodrživa situacija.</p><p>- Ravnatelji i nastavnici kažu da se osjećaju pogubljeno, nitko ne zna što će biti za dan-dva, a planiranje je temelj nastave - ističe, dodajući i kako su zbog nejasnih uputa i sami nastavnici prilično podijeljeni što bi bilo bolje.</p><p>Jedan od razloga sindikalnog prosvjeda je i nedostatak spremačica u školama, unatoč svim mjerama Ministarstva. To se dogodilo i u I. gimnaziji u Zagrebu, gdje su u samoizolaciji sve spremačice, te osam razreda. Zbog toga su na tjedan dana prešli na model C.</p><h2>'U školi nisu izloženi'</h2><p>- Nemam dojam da su srednjoškolci više izloženi zarazi boravkom u školi jer škole vrlo temeljito i organizirano brinu o poštovanju epidemioloških mjera. Puno su izloženiji mogućoj zarazi u izvanškolskim aktivnostima, privatnim druženjima i slično - rekla nam je ravnateljica <strong>Dunja Marušić Brezetić</strong>. Kako ističe, komunikacija njihove škole s NZZJZ Dr. Andrija Štampar i Gradskim uredom za obrazovanje je do sada bila izvrsna, reagiraju brzo i odgovaraju na sva pitanja. Škola je uspjela dobiti sve potrebne dozvole za prelazak na Model c od nedjelje navečer do ponedjeljka ujutro. I u nekoliko <strong>osnovnih zagrebačkih škola</strong> kazali su kako nemaju problema u provedbi nastave, te da bi bila šteta da se prekine redovna nastava. Ravnatelji su nezadovoljni i zato što informacije dobivaju iz medija. </p><p>No u <strong>Varaždinskoj županiji</strong> u ponedjeljak su online nastavu na dva tjedna proglasili u svim srednjim školama, a ista mjera provodi se od utorka i za sve srednje škole u Osječko-baranjskoj županiji. Tamo će online nastava potrajati sve do zimskih praznika, a učenici viših razreda osnovne imat će mješovitu nastavu, po dva tjedna u školi, te dva tjedna online.</p><p>- Kako bi se rasteretio zdravstveni sustav i pokušalo zaustaviti daljnje nekontrolirano širenje virusa, a znamo da u populaciji srednjoškolaca i starije osnovnoškolske djece ima dosta je asimptomatskog širitelja virusa, predložili smo nove mjere - kaže <strong>Sandra Filipović</strong>, pročelnica tamošnjeg Ureda za obrazovanje.</p><h2>U Istri situacija pod kontrolom</h2><p>U školskim ustanovama u toj županiji 19. studenog bilo je <strong>213 oboljelih, te 1750 učenika i djelatnika u samoizolaciji</strong>, što je povećanje u odnosu na tjedan ranije kada je bilo manje od 100 pozitivnih, a broj u samoizolaciji se povećao za oko 1.000.</p><p>- Stanje u školama nije alarmantno, ovisi od škole do škole, no da bi pridonijeli boljoj situaciji predložili smo da se do kraja polugodišta nastava u srednjim školama odvija na daljinu, osim praktične nastave strukovnih škola. Zatim da učenici od 1. do 4 razreda osnovnih škola idu redovito na nastavu, a od petog do osmog razreda od sutra idu dva tjedna s nastavom na daljinu, dok bi potom dva tjedna bi bili u školi - rekla je Sandra Filipović. Mjerama će se pridružiti i privatne gimnazije.<br/> Na slične mjere pripremaju se i u <strong>Međimurskoj županiji</strong>, dok u Splitsko-dalmatinskoj zasad kažu kako pooštravanje nije potrebno jer je sustav stabilan. Slično je i u Istarskoj županiji.</p><p>- Situaciju uspijevamo držati pod kontrolom. Škole u Istri rade i dalje normalno,što znači da <strong>više od 50 posto škola</strong> u Istri nastavu pohađa normalno, a ostale škole kombiniraju,dio online a dio uživo. Ništa se za sada neće mijenjati. Nastava se država po prosudbi ravnatelja i naravno epidemiologa. Sve se radi u skladu s važećim propisima.Treba istaknuti problem poštivanja samoizolacije. To znači da se potrebno izolirati od svih zdravih osoba oko sebe kako ne bi došlo do prijenosa zaraze na ostale ukućane - rekao je <strong>Dino Kozlevac</strong>, načelnik istarskog stožera.</p><h2>Škole nisu žarišta</h2><p>Iz Ministarstva poručuju kako nema dokaza da su<strong> škole žarišta</strong>, odnosno da su učenici u tolikoj mjeri asiptomatski zaraženi, te prijenosnici da bi se zatvaralo škole. Prema podacima kojima raspolažu, kako kažu, zatvaranje škola u, primjerice, Sloveniji, nije pokazalo značajnije smanjenje zaraze. No neophodno je dati jasnije podatke i osigurati kvalitetnu nastavu, bez obzira na to odvija li se u učionicama ili online.</p><p>Kako upozoravaju epidemiolozi, te psiholozi, ovakva situacija u kojoj su neki učenici "odradili" već po nekoliko samoizolacija, a da pritom nisu uopće bili bolesni, mogla bi imati teške posljedice za <strong>njihovo psihofizičko zdravlje</strong>. U tome smislu, kažu nam naši sugovornici, online nastava za sve bila bi bolje rješenje jer bi djeca ipak imala priliku povremeno izaći na zrak, te bi nastava bila bolje organizirana. Pa ipak, ne smije se zanemariti ni činjenica da je za većinu roditelja mlađe djece organizirati se da budu s njima kod kuće nemoguća misija. Toga su svjesni i epidemiolozi, kao i toga da Vlada zasad ne podržava opći "lockdown". </p><p> </p>