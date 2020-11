Prosvjed nastavnika: Dosta nam je, nitko ništa ne zna, a situacija u školama sve gora

Sindikat Preporod u srijedu će održati prosvjed ispred Ministarstva znanosti i obrazovanja. Kako kažu, sve je više zaraženih nastavnika, spremačica neće biti dovoljno, a odluke se donose iz dana u dan

<p>Nakon što puna četiri mjeseca naši dopisi nisu donijeli rezultata, <strong>još od srpnja smo upozoravali ministra</strong>, ali nije bilo odgovora, odlučili smo se na prosvjed. Sve će biti pod epidemiološkim mjerama, a o četiri glavna trenutna problema u prosvjeti govorit će četiri zaposlenice škola, najavljuje predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić.</p><p><strong>Pogledajte video: Situacija u školama nije dobra</strong></p><h2>Kaos</h2><p><strong>Prosvjed u organizaciji Preporoda</strong> bit će u srijedu u 11 sati ispred Ministarstva znanosti i obrazovanja, a teme koje ističu kao najvažnije su paralelna nastava, refundacija troškova, plaća za vrijeme bolovanja i manjak spremačica.</p><p>No to je tek pokušaj da se obuhvati kaos koji vlada na terenu, upozorava <strong>Željko Stipić</strong>.</p><p>U ponedjeljak je u izolaciji bilo oko 700 učitelja i nastavnika, te ih je oko 600 zaraženo. Raste broj i zaraženih učenika, te onih u izolaciji, no cijeli razredi se šalju na online nastavu zbog tek jednog oboljelog učenika.</p><p>- Situacija se razlikuje od škole do škole, pritužbe koje dobivamo od ravnatelja i kolegica i kolega da se osjećaju pogubljeno, nitko ne zna što će biti za dan-dva. Teško je raditi nastavu jer planiranje je temelj našeg rada. Očito ni država nema relevantnih podataka, a kako bismo mi imali - ističe on u razgovoru za 24sata. S obzirom na to da je trenutna glavna tema pitanje proglašenja online nastave za što više škola, pitali smo Stipića je li bilo konkretnijih razgovora s ministarstvom oko toga. <strong>Ministar Radovan Fuchs</strong> i dalje čvrsto stoji pri odluci da se primjenjuje dosadašnji model prema kojem se za svaku školu pojedinačno, ovisno o situaciji, određuje hoće li proglasiti online nastavu ili mješoviti model.</p><p>- Oprezan sam glede primjene rješenja, jer se sada svatko bavi svakim. Upravo zbog toga što su odluke <strong>Nacionalnog stožera </strong>prepoznate kao političke, a ne medicinske, povjerenja više nema, no smatram da prepuštanje odluke lokalnim razinama nije dobro. Hoće li sljedeći korak biti da će baš svaki grad ili županijica početi preuzimati odgovornost? To pokazuje da je sve izvan kontrole. Skeptičan sam prema tim rješenjima. No ja nisam stručnjak - kaže Stipić.</p><p>Prema trenutnim saznanjima, <strong>Varaždinska županija</strong> proglasila je online nastavu za svoje škole sve do zimskih praznika, a Međimurska i Istarska županija pripremaju slične odluke, što će se znati do petka. No osim činjenice da slanje djece na online nastavu ne rješava pitanje širenja zaraze, jer nisu istovremeno u samoizolaciji, zatvaranje škola stvara ogroman problem za mnoge roditelje. Stav Ministarstva u skladu je sa stavom vlasti kako bi opći "lockdown" izazvao još veći kolaps gospodarstva. Osim toga, online nastava ni nako ji način nije poboljšana u odnosu na proljeće, o čemu će Preporod također upozoriti na prosvjedu u srijedu.</p><p>- Nastavnici nas upozoravaju da <strong>nismo uspjeli sanirati štetu</strong> od prošle godine, a sad nam već nastaju novi. U odgojno-obrazovnom procesu gdje se sve naslanja jedno na drugo, ovakav neorganizirani način rada imat će nesagledive posljedice. Bez analiza, bez ozbiljnog sagledavanja problema neće biti dobro - upozorava Stipić. </p><p>Ono čega su svjesni i svi roditelji je da <strong>nema nikakve kontrole </strong>nad online nastavom. Oni nastavnici koji su se snašli i koji imaju volje rade to dobro, no ima ih i koji se ne bave online nastavom kako bi trebalo.</p><p>Stoga su nastavnici, kaže predsjednik Preporoda, isto dosta podijeljeni, online nastava prepuštena odgovornosti pojedinca i nema jedinstvenog razmišljanja. Na sve to sindikat želi sutra još jednom ukazati, uz već poznate probleme nedostatka spremačica u školama, te smanjivanje plaća nastavnicima koji odlaze u samoizolaciju.<br/> </p>