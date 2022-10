Fuchs o financiranju obroka u školama: 'Treba još razraditi, ali budemo mi to do kraja godine'

U krajnjem nam je cilju 2027. i 2028. prelazak svih škola na rad u jednoj smjeni, a cjelodnevna nastava uključuje i topli obrok s obzirom da se vrijeme provedeno u školi produžuje. U tom kontekstu imamo sredstva koja smo osigurali Nacionalnim planom od 2,5 milijarde kuna za ulaganja u izgradnju i dogradnju školu. One škole koje već rade u jednoj smjeni, a nemaju kuhinju ili nije adekvatna, moći će dobiti sredstva da to dignu na primjerenu razinu i standard, istaknuo je ministar obrazovanja Radovan Fuchs govoreći o kontekstu najave premijera Andreja Plenkovića o tome kako će država osigurati jedan topli obrok dnevno u svim školama dok neke škole i dan danas nemaju svoje kuhinje.

Financiranje u iznosu 10 kuna po učeniku kreće, rekao je ministar, već od idućeg polugodišta.

- To je za nabavu namirnica, o čemu će, kao i do sada, trebati brinuti lokalne jedinice. I sada osnivači organiziraju određeni oblik prehrane, a na ovaj način niti jedno dijete ne može ostati bez obroka. Naravno da ne možemo inzistirati da to budu kuhani obroci svugdje gdje za to ne postoje preduvjeti, ali ćemo razraditi i komunicirati s osnivačima i ravnateljima. I sada postoje modeli da se u nekim školama dovozi topli obrok, negdje je to varijanta kvalitetnog hladnog obroka, uvjeti su različiti i sukladno tome će prehrana biti organizirana - rekao je.

Dakle, iako je premijer to jučer najavio, a ministar danas najavljuje da financijska pomoć države kreće već od idućeg polugodišta, tek se sve treba razraditi.

- Moramo izmijeniti postojeći zakon barem u jednom članku da takav pristup uopće bude moguć, inače nemamo zakonske mogućnosti da tako nešto radimo pa ćemo ići s izmjenom tog članka po hitnom postupku dok ne promijenimo Zakon o obrazovanju - rekao je.

Istaknuo je i kako će se razgovarati s nutricionistima kako bi učenici imali što kvalitetniji obrok u školama.

Obzirom da i sam kaže da sve treba razraditi, novinari su ga pitali je li se premijer zaletio s tom najavom.

- Vjerujte nam, budemo mi to složili do kraja godine. Nije to baš tako da mi nemamo nekakva razmišljanja - rekao je.

Premijer je na današnjoj sjednici istaknuo kako se rebalansom proračuna osigurava za ovo 550 milijuna kuna.

Upitan boji li se novih štrajkova i prosvjeda u školama s obzirom na to da pregovori sa sindikatima oko osnovica plaća ne idu dobro, Fuchs je istaknuo kako pregovori idu nekim uobičajenim tijekom.

- Jučer sam bio na tim pregovorima i nisam stekao dojam da je to baš sve negativno i sami sindikati su rekli da je napravljen određeni pomak pa ćemo vidjeti idući tjedan - rekao je.

Govoreći o šest godina mandata Andreja Plenkovića, ministar je ocijenio kako je on izvrstan premijer.

- Siguran sam da je Andrej Plenković taj koji je definitivno zaslužan, ne samo za trajanje šest godina nego i za ubuduće - rekao je.

