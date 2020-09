Fuchs otkrio: Oko 4000 djece u samoizolaciji, zaraženo ih 200

Ministar znanosti Radovan Fuchs u HRT-ovoj emisiji rekao je kako Plenkovića smatra izvrsnim premijerom, a dosadašnja tri školska tjedna smatra zadovoljavajućima

<p>Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs rekao je u HRT-ovoj <a href="https://vijesti.hrt.hr/660723/fuchs-u-emisiji-1-na-1-bilo-je-cupavo-organizirati-nastavu" target="_blank">emisiji</a> "1 na 1" da je prisutan u javnosti jer smatra da ljude treba upoznati s namjerama i nakanama Ministarstva. Dodao je da treba uliti nadu i samopouzdanje ne samo djeci, učiteljima, ravnateljima već i roditeljima. U emisiji je posebno zahvalio ravnateljima koji su, kako kaže, odradili velik posao. Fuchs je rekao da shvaća roditelje koji se zbog pandemije izazvane koronavirusom boje poslati djecu u školu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>O vraćanju na "mjesto zločina" odnosno ministarsku poziciju rekao je kako ga predsjednik Vlade Andrej Plenković nije dugo nagovarao da preuzme Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Istaknuo je kako s premijerom ima dobru suradnju te ga smatra izvrsnim premijerom.</p><p>- Malo sam pitao suprugu, djecu i najbliže suradnike - dobro što da radim, ne znam. I na koncu sam se, kao i uvijek u kriznim vremenima, toga prihvatio, a jesam li pogriješio, to ćemo vidjeti, objasnio je ministar.</p><h2>Čupava organizacija nastave</h2><p>Fuchs je istaknuo da je bilo "čupavo" organizirati ovu školsku godinu.</p><p>- Trebalo je donositi određene odluke u danom trenutku na temelju nekih informacija koje smo tada imali, poručio je i dodao da mu donošenje važnih odluka nije teško palo. Rekao je kako je u jednom trenutku želio da se epidemiolozi koji definiraju mjere upoznaju s problematikom koja vlada u školama i u razredu. Smatra jednostavnim reći da treba poštovati udaljenost od dva metra i nositi masku, no u školama u mnogim situacijama to nije ostvarivo.</p><h2>Nema širenja virusa unutar škola</h2><p>Fuchs je kazao da počinje treći školski tjedan, da imamo relativno stabilan sustav te da nijedna škola više nije zatvorena, a oko četiri tisuće djece s današnjim danom je u samoizolaciji. Dodao je da je od toga oko dvjestotinjak djece pozitivno na COVID-19.</p><p>Poručio je da velike grupe odnosno cijeli razredi odlaze u samoizolaciju te da će se na tome trebati još poraditi. Naglasio je da je oko dvjestotinjak prosvjetnih radnika "izvan stroja", a njih sedamdesetak pozitivno je na virus. Istaknuo je da su zasad mjere pokazale svoju svrhu i do ovog trenutka nema širenja virusa unutar samih škola. Poručio je da su svi pozitivni na virus zaraženi izvan škole.</p><h2>Prioriteti Ministarstva</h2><p>Fuchs je rekao da je Ministarstvo vrlo veliko i obuhvaća mnoge segmente. Organizacija obrazovanja u vrijeme koronakrize bila je prioritet Ministarstva. Istaknuo je da je razgovarao i sa svim rektorima Sveučilišta. Dodao je da je i Sveučilište važan dio visokog obrazovanja te da u tom području postoji niz problema. Ima ideje i za zaustavljanje "odljeva mozgova."</p><p>- Logično je da će ljudi otići tamo gdje su više plaćeni, rekao je ministar i zaključio kako će ljudi manje odlaziti u inozemstvo raditi kada plaće u Hrvatskoj budu slične onima u inozemstvu.</p><h2>"Fuchsovi zakoni"</h2><p>Istaknuo je da je njegova namjera bila ozbiljno reformirati visokoškolski i znanstveni sustav, odnosno da se ponajprije tražila kvaliteta i određena promjena u upravljanju sveučilišta, tako da se ona više integralno povežu i da se postavi struktura ne samo autonomije već i odgovornosti te autonomije.</p><p>- U tim zakonima ideja je bila da svako pojedino sveučilište pregovara s Ministarstvom i dolazi sa svojim prijedlogom proračuna koji mu treba. Slično kao kad Ministarstvo pregovara unutar Vlade s ministrom financija i samom Vladom o svojem proračunu, objasnio je Fuchs.</p><p>Fuchs je kazao da su se sveučilišta u svijetu poprilično mijenjala tijekom godina. Smatra da je jedan od problema naših sveučilišta i pristup radu sa studentima. Istaknuo je da na stranim sveučilištima studente uče upotrebi stečenog znanja te da postoji bolja komunikacija profesora i studenta.</p><p>- Kod nas nije tako, ali doći će do toga, istaknuo je.</p><h2>Problemi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu</h2><p>Ministar je rekao da je autonomija jedan od segmenta koji nitko ne smije niti treba sporiti, dapače treba je jačati. Dodao je da se rješenje problema na Filozofskom fakultetu nalazi u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu koji je donosio odluke vezane za taj fakultet i koji je jedini mjerodavan da ga rješava.</p><p>- Rektorat odnosno Senat Sveučilišta je taj koji glasa o pojedinim prijedlozima i odlikama. Tu na Filozofskom fakultetu se isprepliće čitav niz stvari, objasnio je i naglasio da država u ovom trenutku ne može napraviti ništa.</p><p>- Ja se samo nadam da će Filozofski fakultet prije početka akademske godine profunkcionirati i da studenti neće trpjeti zbog sporova Rektorata i samog Sveučilišta. </p>