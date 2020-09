'Imamo blagi trend rasta broja učenika u izolaciji, ali situacija je za sada još uvijek u redu'

<p>Za sada je situacija još uvijek u redu uz nekakav <strong>blagi trend prema gore u broju djece koja su u izolaciji,</strong> ali to je još uvijek malo iznad 0 posto od ukupnog broja učenika, ne znam sad točno, nemojte me loviti za riječ istaknuo je u četvrtak nakon sjednice Vlade ministar znanosti i obrazovanja <strong>Radovan Fuchs. </strong></p><p><strong>Pogledajte video: Škola u Hrvatskoj</strong></p><h2>'Još je sve u redu'</h2><p>Naglasio je kako je bilo i očekivano da će neki učenici trebati ići u samoizolaciju, ali će se dio njih uskoro i vratiti u redovitu nastavu jer im već istječe rok od 14 dana koji su trebali provesti u samoizolaciji.</p><p>- Otprilike je to i očekivano, međutim još uvijek je sve u redu - dodao je Fuchs.</p><p>Na pitanje planira li se, u slučaju da se poveća broj učenika koji će trebati biti u samoizolaciji, uvođenje nastave online općenito, ministar poručuje da se online nastava i provodi cijelo vrijeme.</p><p>- Interesantnost ovoga modela je da smo pustili sva tri oblika nastave, a ona djeca koja su u samoizolaciji, a imamo i nekoliko manjih škola koje su u kompletnoj izolaciji, prate nastavu online. Zato smo i napravili takav fleksibilan model koji podrazumijeva aktivaciju sva tri oblika nastave - poručio je ministar. </p>