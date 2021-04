Ministar obrazovanja Radovan Fuchs uoči sjednice vlade rekao je da su kampanju za cijepljenje prosvjetnih radnika već proveli u Sisačko-moslavačkoj županiji, ali da je odaziv tamo bio svega 20 posto.

Nada se da će nova kampnja za cijepljenje povećati interes među prosvjetnim radnicima, prenosi N1.

- Mi želimo da se procijepe u prvom redu odgojiteljice, odgojitetlji i svi ostali prosvjetni djelatnici. Kad se pokrene kampanja cijepljenja, saznat će se tko se želi cijepiti. Ne možete narediti nekome cijepljenje - rekao je Fuchs.

Komentirao je i tešku epidemiološku situaciju i nastavu sljedeći tjedan te dodao da se sve dogovara s lokalnim stožerima i da se taj pristup pokazao vrlo učinkovit.

- Mi smo na ovaj način uspjeli 78 posto ukupne nastave održati licem u lice. Ono što će se sada desiti, to je da ćemo u dogovoru sa Gradom Zagreb i Zagrebačkom županijom, učenici će prijeći na C model nastave kako bismo utjecali na trenutnu epidemiološku situaciju. Danas imamo 241 učenika koji su pozitivni, ali svejedno ćemo preći na C model - kazao je ministar.