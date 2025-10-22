Tko je Leon Lučić? Od inspektora u seriji Krim tim 2 do iznuda, suđenja i pucnjave u Središću!

Nako policijske karijere, Leon Lučić imao je i TV epizodu u seriji Krim Tim 2, a u srijedu je uhićen nakon pucnjave u Novom Zagrebu. Protiv njega su podignute optužnice za iznudu, prijetnju i zlouporabu podataka, a jedan od najvažnijih slučajeva tiče se iznude poduzetnika u Zaprešiću
Leon Lučić, policajac i glumac je, kako neslužbeno doznajemo, propucao muškarca u Središću u srijedu prijepodne.
Leon Lučić započeo je karijeru kao policijski službenik, a kasnije je postao poznat javnosti kao glumac u seriji Krim tim 2, gdje je glumio policijskog inspektora.
Nakon glumačkog angažmana, njegovo ime ponovno se pojavilo u medijima, ovoga puta zbog ozbiljnih optužbi za kaznena djela.
Protiv njega su podignute optužnice za pokušaj iznude, prijetnje, zlouporabu službenih podataka i sudjelovanje u kriminalnim radnjama.
U siječnju 2020. Lučić je, prema optužnici, s bivšim kolegama pokušao iznuditi 100.000 eura od zaprešićkog poduzetnika.
U lipnju 2025. ponovno je priveden u USKOK-ovoj akciji zbog novih sumnji na iznudu i odavanje povjerljivih MUP-ovih podataka.
