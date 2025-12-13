Zagorci su ljuti: Da je sve to bilo opasnije, svi bismo se ugušili dok je došlo SMS upozorenje!

U mjestu Gubaševo kod Zaboka u petak navečer oko 23 sata izbio je požar u zgradi CIAK-a u industrijskoj zoni, gasilo ga je više vatrogasnih službi, a predsjednik Vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber potvrdio je da je požar oko 2.30 lokaliziran. No, zvučna poruka na mobitelima je građane od Zaboka do Zaprešića probudila sat nakon što je požar stavljen pod nadzor i puna četiri sata nakon što su prve vijesti o požaru objavljene na portalima. U poruci se građane upozorava da zatvore prozore i da se ne približavaju mjestu požara. Zašto je poruka HR112 ALERT sigla tek u 3:24?

"Mogli smo se svi ugušiti da je to bilo nešto opasnije i dramatičnije. Pa zašto nisu poslali prije kad su znali već poslije 23 da gore opasne tvari?", pitaju se Zagorci na društvenim mrežama.

"Više nismo mogli zaspati, prozori su bili ionako zatvoreni, ali kakvog smisla imaju te poruke ako stižu s četiri sata zakašnjenja", pišu građani iz okolice Zaprešića.

"Čemu poruke na njemačkom i engleskom? Najprije sam si morao protrljati oči da mogu pročitati, onda sam shvatio da je poruka na njemačkom koji ne razumijem, pa idem na portale da vidim o čemu se radi. Ništa mi više nije bilo jasno kad sam shvatio da poruka stiže četiri sata nakon što je vijest o požaru i mogućim opasnostima objavljena kod vas na 24sata.hr", javlja nam čitatelj.

Upit o kašnjenju poruke uputili smo Civilnoj zaštiti, a njihovo objašnjenje ćemo objaviti čim ga dobijemo.