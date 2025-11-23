GALERIJA Pogledajte što država radi obitelji Meneghello i raju stvaranom 200 godina
Na Palmižani na Paklinskim otocima, gdje je nekad bio poznati restoran Toto's usred botaničkog vrta, sada je građevinski otpad i srušene konstrukcije. Državni inspektorat bagerima je razbio nadstrešnice, terase, šank, spremišta, roštilj, pa čak i malu drvenu vrtnu kućicu. Obitelj Meneghello, koja ondje živi više od dva stoljeća i obnovila je legalne stare kamene kuće u postojećim gabaritima, gleda kako im ruše objekte za koje legalizacija stoji neriješena već 12 godina. Ruši se i ribarska kućica jer je obložena kamenom, kao i stari svinjac preuređen u kućicu. 'Ruše nam dijelove restorana bez kojih ćemo teško poslovati', poručuje obitelj.