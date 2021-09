Vruće fotografije sa Rive u Splitu mnoge su zgrozile.

Naime na fotografijama se vidi dvoje turista oskudno odjevenih u samom centru grada. Kako doznaje Dalmatinski portal bili su vidno pod utjecajem alkohola.

Autor fotografija Vedran Šegvić osvrnuo se na fotografije.

- Prava istina je ovo. Mrtvi pijani, jedva stoje na nogama, ona se čak spremala skočit u more, ali su je dvi cure uspjele odvratiti od njenog nauma. Eto, to je sve turizam - napisao je Šegvić.

Poslali smo upit dogradonačelniku Bojanu Ivoševiću kako komentira cijelu ovu situaciju te zašto komunalni redari nisu reagirali, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo. Iz jednog izvora doznajemo da se u neposrednoj blizini na Rivi čak i nalazi ured Komunalnog redarstva.

Split je ove godine imao turbulentnu sezonu. U ponedjeljak navečer izbila je tučnjava na Prokurativama u kojoj je sudjelovalo nekoliko ljudi.

No, to je samo jedan od primjera narušavanja javnog reda i mira. Mnogi su s obzirom na mjere i rad ugostiteljskih objekata do ponoć zabavu nastavljali na obližnjoj plaži Bačvice gdje je zabilježeno nekoliko policijskih intervencija. Za sobom su mladi ostavljali mnogo smeća i onečišćenu plažu za kupaće ujutro.