GALERIJA U Jasenovcu odana počast žrtvama ustaškog logora povodom 81. godišnjice proboja

Komemoracijom „Sjećanje za budućnost“ obilježena je u utorak 81. obljetnica proboja zatočenika iz ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac, odana počast žrtvama i svim stradalima tijekom ustaškog režima, te iskazano poštovanje preživjelim logorašima.
Komemoracija, kojoj je pokrovitelj Hrvatski sabor, održava se u znak sjećanja na proboj iz logora 22. travnja 1945. godine, kada je oko 600 od preostalih 1073 zatočenika u logorskom kompleksu Ciglana krenulo u očajnički bijeg, svjesno da ih čeka sigurna smrt. Preživjelo ih je tek 117. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
