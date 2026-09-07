Garčin: Samo dio učenika se vratio u svoju školu, ne zna se kad će završiti radovi na obnovi

Učenici iz Garčina kraj Slavonskog Broda djelomično su se vratili u matičnu školu "Vjekoslav Klaić" nakon što su sanirane štete u učionicama tijekom dogradnje i rekonstrukcije škole.

Podsjetimo, u prosincu 2025. godine izvođači radova skinuli su dio krovišta školske zgrade baš u razdoblju nepovoljnih zimskih vremenskih uvjeta. Zbog toga je u objektu došlo do prokišnjavanja i štete na pojedinim prostorima, pa je trebalo izvesti dodatne radove kako bi se osigurali uvjeti za nastavak već započete rekonstrukcije. Time je produljen i rok za završetak ugovorenih radova.

Zbog toga su učenici prošlu školsku godinu nastavu pohađali u OŠ "Viktor Car Emin" u Donjim Andrijevcima, a županija se našla pod kritikom roditelja i javnosti. Zbog svega toga, iako su na školi još skele, a gornji kat je pod gradnjom, dio učenika je vraćen u Garčin. Dio će ih ipak i ove godine ići u Donje Andrijevce.

Donji Andrijevci: Početak nove školske godine | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Imat će i lift

Sanirani su parketi i ličeni zidovi učionica koje su bile oštećene zbog prokišnjavanja, a na dograđenom dijelu škole postavljena je krovna konstrukcija.

- Istina, djeca su još izdvojena u jednom dijelu, ali vjerujem da će brzo biti gotovi i radovi u Garčinu. Uvijek vam je to tako kad radite 15 objekata. Dolazi do nepredviđenih okolnosti. Ipak, vjerujem da će biti završena vrlo brzo. Dvije škole u županiji, u Gundincima i Garčinu, imat će ugrađen lift. To će svakako pomoći djeci koja su u potrebama, samo treba strpljenja - rekao je jučer Danijel Marušić, župan Brodsko-posavske županije, koji ipak nije htio priznati koliko učenika još ne može natrag u svoju školu.

Garčin: Učenici Osnovne škole „Vjekoslav Klaić“ novu su školsku godinu trebali dočekati u svojoj matičnoj školi | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Projektom je predviđena dogradnja četiri nove učionice. Time će se stvoriti uvjeti za jednosmjensku nastavu za svih 12 razrednih odjela i dva posebna razredna odjela, ističe župan, no nije precizirao rokove.

Prekinuti ugovori s izvođačima

Učenici šest škola u Zagrebu još će pričekati da im se obnove škole. Riječ je o pet osnovnih i jednoj srednjoj školi (Škola primijenjene umjetnosti i dizajna). Kako su izvijestili iz zagrebačke uprave, krajem ove godine očekuje se završetak dogradnje OŠ Borovje i OŠ Stjepana Bencekovića, te završetak gradnje nove OŠ Horvati. Tijekom 2027. očekuje se završetak radova na gradnji OŠ Lanište, OŠ Odra i OŠ Ivana Gorana Kovačića.

Za školu u Donjem Dragonošcu, gdje djeca idu u vatrogasni dom na nastavu, odabrani su izvođači. U OŠ Ivana Gorana Kovačića, gdje su se učenici trebali vratiti ovoga rujna i gdje su roditelji višekratno prosvjedovali zbog razvlačenja radova, raskinuti su ugovori s izvođačima te se priprema nova javna nabava. Zbog toga učenici sigurno neće krenuti u matičnu školu ove godine.

U Samoboru i Bregani otvorene su rekonstruirane škole.