Najučiteljica daje savjete za dobar početak godine: ’Ne treba svako dijete biti odlikaš’

“Znate li gdje radi najbolja učiteljica u gradu? U OŠ Dobriše Cesarića!"

“Neke se stvari ne mijenjaju. Najbolja učiteljica u gradu je i dalje tu, u OŠ Dobriše Cesarića!"

Ove postere, u razmaku od osam godina, postavili su učenici i roditelji zagrebačke učiteljice mentorice razredne nastave Mihaele Koren. Njezini učenici ističu Mihaelinu požrtvovnost i strpljivost, a roditelji stručnost i blagost.

Nakon više od 20 godina u školstvu, i dalje je oduševljena svojim poslom, a ove jeseni dočekuje i novu generaciju prvašića. Pitali smo je za savjete na početku nove školske i nastavne godine.

Što Vas najviše veseli na početku školske godine?

Najviše me vesele djeca. Taj njihov dolazak nakon praznika, uzbuđenje, pitanja, priče o tome što su radili preko ljeta. Inače me posebno veseli kad u razredu ponovno osjetim onu našu energiju i shvatim da nas čeka još jedna godina zajedničkog učenja, smijeha i novih iskustava. Ali ova školska godina mi je posebna jer primam prvašiće, novu generaciju djece i roditelja. Iako svaka učiteljica malo brine o tome kakvu će kombinaciju učenika (i roditelja) dobiti, uvijek razmišljam pozitivno i nadam se odličnoj suradnji.

Što je sad najvažnije za učenike na početku školske godine?

Najvažnije je da se osjećaju sigurno i prihvaćeno. Prvašićima je sve novo - učionica, učiteljica, prijatelji, pravila, raspored... Zato im ne treba odmah stavljati naglasak na to koliko moraju znati, nego im treba pomoći da zavole školu i steknu nova prijateljstva. Važno je da znaju da smiju pogriješiti, pitati, biti zbunjeni i da uvijek imaju nekoga kome se mogu obratiti.

Što roditelji trebaju znati ili napraviti, posebno ako imaju prvašića?

Najvažnije je da imaju povjerenja u svoje dijete i učiteljicu. Ne moraju sve napraviti umjesto djeteta. Puno je važnije postupno ga učiti samostalnosti - da samo pospremi torbu, obuče se, brine o svojim stvarima, zatraži pomoć kad mu treba... I ne uspoređivati ga s drugom djecom. Svako dijete ima svoj ritam, svoje talente i svoje vrijeme.

Zagreb: U?enici 4.a razreda na glavnoj cesti napravili jumbo plakat za svoju u?iteljicu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako da se djeca najlakše uključe u školski ritam?

Bez velikog pritiska. Ritam se uspostavlja ili vraća postupno. Nekoliko dana prije škole dobro je vratiti uobičajeno vrijeme spavanja i buđenja, a nakon početka škole imati jasnu dnevnu rutinu. Ali djecu ne treba odmah "zatrpati" učenjem. Malo igre, malo razgovora, malo obveza - i vrlo brzo ponovno će uhvatiti ritam.

Kako se učiteljice vraćaju u školski ritam?

Nekad mi se čini da se učiteljice teže vraćaju u školski ritam nego djeca! Nama škola zapravo počinje puno prije prvog dana nastave. Uređujemo školu, a posebno učionice, pripremamo materijale i udžbenike, izrađujemo planove, rješavamo administraciju, dogovaramo se s kolegicama... Ali iskreno, meni je taj povratak uvijek drag.

Kako motivirati djecu za školsko gradivo?

Mislim da djecu ne možemo motivirati samo riječima "moraš učiti". Treba im pokazati zašto je nešto zanimljivo i čemu im može koristiti. Učenje treba povezati sa životom, igrom, njihovim interesima i iskustvima. A prije svega treba prepoznati njihov trud. Ocjena pokazuje koliko si u tom trenutku svladao određeno gradivo, ali ne govori koliko vrijediš kao osoba.

Što biste rekli roditeljima djece koja su "problematična", nemirna i teško se koncentriraju?

Prvo bih im rekla - nemojte svoje dijete nazivati problematičnim. Dijete nije problem. Dijete ima problem koji zajedno trebamo pokušati riješiti. Pokušajmo najprije otkriti zašto se tako ponaša. Je li mu nešto teško? Je li mu dosadno? Ne zna li učiti? Nedostaje li mu pažnje, sigurnosti ili samopouzdanja? A kad otkrijemo uzrok, možemo ga pokušati otkloniti. Djetetu treba postaviti granice, ali mu i pokazati da ga volimo i kad pogriješi. Treba pronaći ono u čemu je dobro i od toga krenuti. Kad dijete osjeti da netko vjeruje u njega, često se počnu događati velike promjene.

Što ste naučili kao najvažniju stvar u radu s učenicima (i roditeljima)?

Da je odnos temelj svega. Djeca moraju znati da ih poštujemo, da ih čujemo i da vjerujemo u njih. Autoritet se ne gradi strahom i nametanjem, nego međusobnim poštovanjem. To su me naučila sama djeca. I naučila sam još nešto - da ne moramo od svakog djeteta napraviti odlikaša. Naš je posao pomoći mu da postane najbolja verzija sebe. Da razvije svoje talente, nauči se truditi, bude uporan, zna pomoći drugome i, prije svega, izraste u dobrog čovjeka. Jer kad nakon nekoliko godina sretnete bivšeg učenika i vidite da je postao dobar, pošten, vrijedan i sretan čovjek - tad znate da ste napravili nešto puno važnije od toga da je naučio sve što je pisalo u udžbeniku.