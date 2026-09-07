Šest škola u Zagrebu i dalje se obnavlja, nisu uređene za početak nove školske godine...

Počinje! Oko 443.000 učenika danas se vraća u školske klupe, započinje nova nastavna godina. Ipak, dio škola još nije pripremljen za otvaranje. U Zagrebu se dograđuje i dovršava još pet osnovnih i jedna srednja škola. Tako će, primjerice, učenici OŠ Borovje nastavnu godinu započeti u pet različitih škola.

Kako su izvijestili iz zagrebačke uprave, krajem ove godine očekuje se završetak dogradnje OŠ Borovje i OŠ Stjepana Bencekovića, te završetak izgradnje nove OŠ Horvati. Tijekom 2027. očekuje se završetak radova na izgradnji OŠ Lanište, OŠ Odra te OŠ Ivana Gorana Kovačića. U narednih nekoliko dana očekuje se početak radova na cjelovitoj obnovi Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn, te izgradnji nove osnovne škole i vrtića u Čulincu.

Svim učenicama i učenicima želimo puno uspjeha u novoj nastavnoj godini, a prvašićima sretan početak važnog životnog poglavlja u kojem će steći nova znanja i prijateljstva!



Obrazovanje i odgoj temelj su napretka društva, stoga posebno zahvaljujemo učiteljima, nastavnicima,… pic.twitter.com/Wdczgac1GD — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 7, 2026

U pedagoškoj godini 2025./2026. završena su dvije osnovne škole (OŠ Frana Galovića; OŠ Lučko-PŠ Ježdovec) te jedna srednja škola (Prva ekonomska škola), vrijednosti 42 milijuna eura. U Gradu Zagrebu ističu kako je od 2021. godine ova uprava realizirala ili provodi 34 projekta, ukupne vrijednosti gotovo 400 milijuna eura.

I u drugim mjestima dio učenika neće krenuti u svoju školu, poput učenika u OŠ Garčin kod Slavonskog Broda. Njihova škola i dalje se uređuje nakon fijaska s početkom obnove usred zime.

Jednako tako, dio učenika kreće u novoobnovljene škole, poput učenika OŠ Milana Langa u Bregani. Dogradnjom ova škola također prelazi na jednu smjenu, a otvara se i novoizgrađena sportska dvorana, dugogodišnji san tamošnje zajednice.

Nema praznika do Božića

Četvrtaše i osmaše čekaju nacionalni ispiti, a prvi put će ih pisati i učenici škola u projektu Cjelodnevne škole. Ispiti će se pisati, kao i dosad, u ožujku, između drugog dijela zimskih i proljetnih praznika.

Prvi sljedeći praznici koji nam slijede su zimski, koji počinju na Badnjak, 24. prosinca. Nastave neće biti ni 18. studenog, na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Zdravstveni odgoj

U dvije pulske škole počinje se provoditi fakultativni predmet zdravstveni odgoj. Radi se o pilot-projektu, prema onome koji se veće provodi u Gradu Rijeci. Provodi se od 5. do 8. razreda, za učenike koji ga upišu.

Iako je i Grad Zagreb najavljivao početak provedbe ove jeseni, zasad je projekt još u pripremi.

Novi pročelnik za obrazovanje

Taj posao sad će biti briga novog pročelnika za obrazovanje u Gradu Zagrebu. Krešimir Makvić imenovan je na tu funkciju nakon što je Luki Jurošu istekao četverogodišnji mandart. Makvić dolazi iz socijale, sveučilišni je magistar socijalne pedagogije, te je dosad radio u Upravi za socijalnu politiku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, kao načelnik Sektora za strateško planiranje u sustavu socijalne skrbi. Dopredsjednik je Hrvatske udruge socijalnih pedagoga. Kako je istaknuo u svojoj biografiji, najviše vremena proveo je radeći na poziciji zagovaratelja dječjih prava u udruzi SOS Dječje selo Hrvatska. Službeno imenovanje je 28. rujna.

Cjelodnevna škola

U zadnju, četvrtu godinu ulazi i projekt Cjelodnevne škole, u koji su uključene 62 škole. Iako analiza koju je napravio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja ne pokazuje značajniji napredak u postignutim rezultatima, iz škola dolaze jako dobre recenzije. Škole su dobile značajna financijska sredstva, učenicima odgovara način rada u kojem učitelji s njima više ponavljaju i obrađuju gradivo, a roditeljima odgovara što djeca imaju tri obroka, puno više izvannastavnih aktivnosti i sve je besplatno. No upitno je što će biti s programom nakon ove godine. Prema priznanju Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, CDŠ sigurno neće ući u sve škole, a upitno je i u kojem će obliku ući u škole, kad dođe do toga.

Nova istraživanja

NCVVO će do kraja godine provesti tri međunarodna istraživanja u školama. U četvrtim razredima osnovne škole provest će se TIMSS 2027 (Međunarodno istraživanje trendova u znanju matematike i prirodoslovlja). Provedba glavnog istraživanja bit će u proljeće 2027. u 164 škole, a rezultati istraživanja bit će objavljeni u 2028. godini.

U osmim razredima bit će provedeno istraživanje ICCS 2027 (Međunarodno istraživanje građanskog odgoja i obrazovanja), u proljeće 2027. u oko 150 škola. Rezultati će biti objavljeni u 2028. Među ovom generacijom provest će se još jedno istraživanje: ICILS 2028 (Međunarodno istraživanje računalne i informacijske pismenosti), u proljeće 2027. Rezultati će biti objavljeni 2029. godine.

Ove sezone objavljuju se i rezultati PISA testiranja iz 2025. Bit će objavljeni u tri dijela - prirodoslovna, čitalačka i matematička pismenost/engleski jezik/"učenje u digitalnom svijetu" - u rujnu, te u veljači i travnju 2027.

Oprezno u prometu

U školu ove jeseni kreće 36.300 prvašića. Ove je godine nešto manje odgoda upisa, oko osam posto, kazao je za HRT ministar Radovan Fuchs. Iz MUP-a su tradicionalno apelirali na sve sudionike u prometu da pripaze na najmlađe koji kreću u novu životnu avanturu.

Sretno svima u novoj školskoj godini!