Gasi se magazin Globus

Posljednji broj magazina Globus izaći će u srijedu, 24. prosinca, a odluka o prestanku izlaženja donesena je nakon temeljite analize tržišta i poslovnih okolnosti uz nastojanje za dugoročnim osiguranjem kvalitetnog sadržaja i održivog načina izdavanja, objavila je Hanza Media.

Važno nam je da svi naši čitatelji i dalje imaju pristup autorima i temama koje su navikli čitati, stoga će Globusove autore i njihove tekstove, među kojima su temeljite političke i ekonomske analize, ozbiljne društvene, poslovne i kulturne teme, od siječnja 2026. godine moći čitati na portalu jutarnji.hr i u tiskanom izdanju Jutarnjeg lista, najavila je u utorak Uprava Društva Hanza Medie.

Vrijednosti nacionalnog magazina Globus ugrađene su u temelje naše izdavačke kuće i ostat će sačuvane kako bismo osigurali relevantnost i visoku kvalitetu sadržaja, poručila je Uprava.

Globus je hrvatski politički tjednik koji je izlazio u Zagrebu od 1990. godine, u izdanju Hanza Medie koja je sredinom devedesetih, pod nazivom Europapress Holding, izrasla upravo iz Globusa i njegovih tadašnjih izdanja, pa stoga kao početak svog djelovanja naznačuje baš pokretanje Globusa.

Globus je kao politički tjednik po uzoru na Observer pokrenula skupina bivših Vjesnikovih novinara, među kojima su za njegovo profiliranje najvažniji bili suvlasnik Ninoslav Pavić, prvi glavni urednik Denis Kuljiš i glavni redaktor Marko Grčić.

U pokretačkoj skupini bili su još i Ratko Bošković, Nenad Polimac, Rene Bakalović i Vladimir Tomić. Suvlasnik je, s Pavićem, bio poduzetnik Zdravko Jurak. Godine 1991. pridružila se satiričnom kolumnom novinarka Tanja Torbarina koja je do 2018. bila stalna kolumnistica.

Do ljeta 1991. Globus je dostignuo nakladu od 100.000 primjeraka, a božićni broj te prve ratne godine tiskan je u 200.000 primjeraka. U proljeće 1997. Globus je napustio novinski format te je redizajniran kao news magazin u boji.

U više od četvrt stoljeća izlaženja Globus je, ulazeći u sporne teme te se baveći istraživačkim novinarstvom, bivao izložen kritici i sudskim tužbama.