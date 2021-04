Napredovali smo u borbi protiv pandemije korone, ali nove varijante virusa mogle bi ugroziti taj napredak, zabrinut je Bill Gates, koji je na blogu u pet točaka napisao kako mutacije kompliciraju stanje s pandemijom i što možemo očekivati u budućnosti.

1. Ako ste imali gripu, susreli ste se s mutiranim varijantama virusa

Koronavirus, kao i svi virusi, ima jedan cilj - da se replicira. Svaki put kad napadne vaše stanice, prevari ih da slijedi uputstva kodirana u njenoj RNK. Kad stanica stvara novi virus, kopira ta uputstva. Šifra virusa koja uzrokuje Covid dugačka je oko 30.000 slova.

Puno šansi za grešku. To Covid koristi. Većina grešaka dovodi do virusa koji je identičan ili se ne može replicirati, ali s vremena na vrijeme dođe do promjene koja virusu olakšava zarazu ili izbjegavanje imunološkog odgovora. Kad se ta promjena počinje širiti među ljudima, pojavi se nova varijanta, napisao je Gates, prenosi Yahoo.

2. Iste mutacije su dobra stvar

Covid mutira skoro duplo brže od gripe i puno je jednostavniji virus u odnosu na gripu, piše Bill Gates na blogu, prenosi Yahoo.com. Kad mutira, onda to uglavnom radi na istom mjestu, u određenom proteinu koji je ključ širenja Covida. To je taj 'spike'.

Ako se taj protein samo malo promijeni, mogao bi se efikasnije povezati sa stanicama zbog čega se virus lakše prenosi ili otežava imunom sistemu da ga pronađe. Ako se previše promijeni, virus više ne bi mogao dobiti unos koji je ključ njegovog životnog ciklusa. Neki stručnjaci misle da smo možda već prošli najzabrinjavajuće mutacije, ali Covid nas je i ranije iznenadio.

3. Virus se mijenja, naš put je isti

Čini se da cjepiva koje danas rade mogu spriječiti teške oblike bolesti, čak i kod novih varijanta virusa. Veliko je pitanje hoće li morati mijenjati cjepiva tako da ciljaju nove sojeve. Zaustavljanje širenja virusa najbolji je način za obuzdavanje Covida i sprječavanje novih varijanti. Zasad je ključno da se držite mjera, socijalne distance, maske i cjepiva i pobijedit ćemo pandemiju puno prije.

4. Nove varijante i važnost cjepiva

Ako ne donesemo cjepivo u svaki kutak planete, morat ćemo živjeti s mogućnošću da se pojavi mnogo gori soj virusa, čak i varijanta otporan na sva postojeća cjepiva. Kroz Covax program moguće je isporučiti 300 milijuna doza cjepiva do sredine 2021. godine zemljama s niskim prihodima, ali to nije dovoljno. Svijetu treba mnogo više. Nadam se da će bogate zemlje nastaviti podržavati rad Covaxa, čak i ako se u nekim dijelovima svijeta život počne vraćati u normalu.

5. Svijet je spremniji za novu pandemiju

Nadam se da ćemo sad biti bolje pripremljeni i da ćemo ranije uočiti pojavu novih sojeva. Svi alati i protokoli koje su medicinski stručnjaci, istraživači i znanstvenici postavili za praćenje varijacija virusa bit će od neprocjenjive vrijednosti u budućnosti.

Čak i kad najgore od ove pandemije bude iza nas, moramo biti oprezni. Srećom, sad znamo što treba učiniti. Zasad je najbolje da slijedite upute javnog zdravstva i da se cijepite čim budete mogli.