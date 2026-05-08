Gay Kardashiani uživali u Hrvatskoj, a sad su uhićeni zbog silovanja i trgovine ljudima!

Barrie Drewitt-Barlow (57) i njegov suprug Scott Drewitt-Barlow (32), vlasnici engleskog nogometnog kluba Maldon and Tiptree FC, optuženi su za više kaznenih djela, uključujući silovanje, seksualni napad i trgovanje ljudima radi seksualnog iskorištavanja. Uhićeni su u srijedu, objavila je policija Essexa, a prenosi BBC. Britanski tabloidi nazivaju ih "gay Kardashiani", a dolazili su često i u Hrvatsku, posebice u Split. Na našoj obali su snimali za američki Bravo TV.

- Dobili smo posebnu dozvolu za ulazak u Hrvatsku. Imamo mnogo prijatelja u Hrvatskoj - rekao je Barrie 2020. godine.

Kako navode britanski mediji, forenzičari su u sklopu istrage pretražili stadion niželigaškog kluba Maldon and Tiptree, kuću para u Southwood Chaseu u Danburyju te pub The Swan u Braintreeu, koji je u vlasništvu Barrieja Drewitt-Barlowa. Oboje su danas imali ročište na sudu u Chelmsfordu. Policija je u srijedu odvezla i Rolls-Royce u vlasništvu Barrieja Drewitt-Barlowa radi vještačenja. Automobil je dio veće količine dokaza prikupljenih na stadionu Drewitt-Barlow, kako se danas zove stadion Maldon and Tiptreeja.

Barrie Drewitt-Barlow, poduzetnik u sektoru nekretnina, postao je poznat 1999. godine kada su on i tadašnji partner Tony predstavljeni kao prvi homoseksualni očevi u Britaniji, nakon što su dobili djecu preko surogat-majke. Kasnije se pojavljivao i u reality emisijama poput Rich House, Poor House i Below Deck Sailing Yacht. Barrie i Scott Drewitt-Barlow 2025. zaključili su višemilijunski posao preuzimanja Maldon and Tiptreeja te nadgledali plasman kluba u sedmi rang engleskog nogometa.

Split: Najpoznatija britanska istospolna obitelj Drewitt-Barlow ispred Ville Varoš | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Među poznatijim imenima koja su doveli u klub bili su bivši napadač West Ham Uniteda Freddie Sears te nekadašnji igrač Manchester Cityja i Ipswich Towna Kevin Horlock, koji je postao trener. Barrie Drewitt-Barlow stadion je preimenovao po sebi te tvrdio da je prosječna posjećenost utakmica pod njegovim vodstvom porasla sa 70 na 800 gledatelja.

