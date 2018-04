Londonski dan D: Ivica Todorić će do ljeta biti iza rešetaka?

Ivica Todorić pokušat će u utorak dokazati na sudu u Londonu da se protiv njega vodi politički progon i da neće imati pošten proces u Hrvatskoj.

Ta obrana mu je posljednja slamka spasa ako ne želi biti izručen Hrvatskoj u kojoj su protiv njega otvorene istrage za izvlačenje novca i štetu Agrokoru od 1,4 milijarde kuna. Odlukom da jesenas pobjegne u London i ne odazove se istražiteljima DORH-a na razgovor, Gazda Todorić si je kupio vrijeme, ali zaigrao i vrlo riskantnu igru.

Stručnjaci s kojima smo razgovarali slažu se da si je bijegom otežao situaciju, pa ako ga Engleska odluči izručiti Hrvatskoj, odmah ide u pritvor u Remetinec. A u njemu može ostati i godinu i pol dana, i to upravo zbog opasnosti od bijega. Inače, da se predao i pristao na ispitivanje, bio bi u pritvoru do tri mjeseca, sve dok traje ispitivanje 16 svjedoka. A možda ni toliko jer su svi suoptuženi pušteni.

Kako smo neslužbeno čuli, njegovi domaći odvjetnici, Čedo Prodanović i Jadranka Sloković, već su spremni za pravnu bitku u Hrvatskoj.

Ročište koje počinje u utorak može u Londonu potrajati i u srijedu. Što god sud odlučio, obje strane imaju pravo na žalbu. Ako sud odluči izručiti Todorića, a kasnije žalbe mu budu odbijene, mogao bi već do ljeta biti u Hrvatskoj. Ako odluči suprotno, onda ostaje u elitnoj londonskoj četvrti živjeti do daljnjeg.

- Trebat će imati zaista debele argumente da se protiv njega vodi politički progon u jednoj zemlji EU. Međutim, nikad ne možemo predviđati kako će odlučiti sudovi u Britaniji jer je svaki postupak poseban - kaže odvjetnik Branko Šerić.

On ističe da bi Todorić trebao zatražiti i azil u Velikoj Britaniji ako već tvrdi da ga politički progone u Hrvatskoj. Ako bi mu to odobrili, Šerić kaže kako bi to značajno “usložilo” izručenje.

No ako ga sud odluči izručiti, bit će u teškoj poziciji jer je bio bjegunac pred pravosuđem i nije pristao na ispitivanje naših istražitelja.

- Možda se Todorić odluči i složiti s izručenjem. To bi bilo jednako kao da se sam predao. Time bi si popravio položaj jer onda ne bi bilo razloga da mu se produljuje pritvor zbog opasnosti od bijega - objašnjava Šerić koje mogućnosti ima Todorić.

On u Londonu živi u elitnoj četvrti, plaća skupe odvjetnike, stručnjake za odnose s javnošću. To sve plaća iako su mu blokirani svih osam računa i imovina. Iz Londona je na blogu gotovo svakodnevno optuživao Vladu za udruženi zločinački pothvat u otimanju Agrokora. Sve to kako bi britanskom sudu dokazao da ga politički gone.