Više od dva sata sam imao priliku detaljno preslušati tajne snimke na kojima HDZ-ovi čelnici Požege Darko Puljašić i Mario Pilon uvjeravaju lokalnog direktora zašto trebaju tek određene tvrtke dobiti poslove i kako namjestiti natječaj da se to ostvari.

Degutantno je. Snimke su dokaz sveg onog najlošijeg od hrvatske politike. Na njima se čuje kako se ponašaju kada nisu pred kamerama, uvjereni u svoju veličinu. Nisi uz nas, nisi dao novce za sponzorstva, govorio si protiv nas: za tebe nema posla.

S druge strane su oni poslušni, “korektni”. Njima će biti slatko. Takav stav je demonstracija potpuno iskrivljenog pogleda na politiku i moć koju ona nosi. Lažno se skrivaju iza lokalpatriotizma, a spremni su svojim građanima uvaliti više cijene samo da prođu oni koji će podržati njihovu politiku. Jer ruka ruku mije. A sve je pokriveno jasnim uputama i ismijavanjem zakona.

“Zakon je dao lepezu, ne mogu ti ništa”. Formalno uzmi tri ponude, za slučaj da USKOK dođe, a unaprjied ćemo sve dogovoriti. Jer, mora se znati “tko je ovdje gazda”. Iluzorno je se nadati da je Puljašić jedini političar koji se tako ponaša iza zatvorenih vrata.

A baš to je ono što demontira povjerenje i u institucije i u državu i u politiku. Premijer Andrej Plenković je nedavno optužio medije da demontiraju državu, ali on je ovakvog čovjeka stavio na listu za Sabor. On se s njim fotografirao.

HDZ je doduše reagirao brzo, Puljašić je dao ostavku u Saboru, ali se vratio na 1500 kuna veću plaću u Požegu! Maknut je u stranu, pojava je osuđena, ali možda i će i sutra voditi iste takve razgovore. Kao da se ništa dogodilo nije.

Za istinsku borbu protiv svakog oblika korupcije je potrebno da se ljudi takvog ponašanja odmah odstranjuju iz politike, a da se nagrade oni koji su sve raskrinkali. Ali dosad je praksa da se riješi samo onih uhvaćenih u nedjelu.

Ostali jašu dalje.