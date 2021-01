Josip Vitez je 38-godišnji diplomirani ekonomist koji je bio i jedan od direktora u Kutjevu d.d. Od jeseni 2019. do pred Božić prošle godine je bio direktor požeškog Komunalca koji upravlja i stambenim zgradama u Požeštini. I trenutačno je u središtu pozornosti jer je razotkrio pokušaje namještanja natječaja za projektiranje energetske obnove stambenih zgrada. Ovaj otac dvoje malodobne djece nije popustio pritiscima HDZ-ova gradonačelnika Požege i saborskog zastupnika Darka Puljašića, te njegova zamjenika Marija Pilona koji su ga u više navrata nagovarali da posao dodjeli tek osam odabranih tvrtki. Jer, kako je rekao gradonačelnik, treba poslati poruku da će onima koji su uz njih, "biti slatko".

POGLEDAJTE VIDEO:

Vitez je sve snimio i predao USKOK-u još proljetos, a afera je buknula sada, kada smo preslušali i objavili dio sadržaja snimki na kojima se nedvojbeno čuje kako Puljašić i Pilon Viteza nagovaraju da protuzakonito povjerio posao odabranima. Vitez je zbog nesuradnje dobio otkaz, a u ekskluzivnom razgovoru za 24sata otkriva kako je dobio poruke da će "mu skinuti glavu" jer ne sluša, ali i zašto bi sve isto učinio opet. Pozvao je sve javne dužnosnike, direktore, da ne popuste i da prijave korupciju kako bi zemlja mogla ići naprijed.

U trenutku dok smo razgovarali, stigla je vijest da je Puljašić dao ostavku na mjesto saborskog zastupnika nakon što su 24sata objavila veći dio sadržaja snimki koje je napravio Vitez.

Kako komentirate ostavku Darka Puljašića u Saboru?

Nama na na lokalnoj razini ostavka na mjesto u Saboru ništa nam ne predstavlja. Jer Puljašić je još uvijek gradonačelnik Požege koju je iznevjerio. Smatram da bi iz moralne odgovornosti trebao dati ostavku zajedno a svojim zamjenikom i na mjesto u gradskoj upravi.

Kažete da niste imali normalni život zbog snimki, na što mislite i kako se osjećate ovaj tjedan kada je njihov sadržaj objavljen?

Od samog zahtjeva koje sam dobio od gradonačelnika i dogradonačelnika siječnju prošle godine, ne živim normalnim životom. Zbog odbijanja da to izvršim, bili su konstantni pritisci na moj rad i na kraju sam dobio otkaz. Od zajedničkih poznanika koji su prisustvovali razgovorima s Puljašićem i Pilonom sam saznao da su jako ružno govorili o meni i preko njih su mi u biti slali neizravne prijetnje. Poručivali su da si razmislim gdje ću u budućnosti raditi zbog načina na koji sam postupio prema njima. Ni u ovom trenutku mi nije svejedno. Nisam ni u jednom trenu želio da situacija ovako eskalirao. Nadao sam se da će situacija biti ranije riješena radom USKOK-a kojem sam sve predao u travnju. Vjerovao sam da će se sve riješiti pravnim putem.

Imate li informacije o istrazi i jesu li vam se javili povratno?

U studenom su bili zadnji puta iz osječko PNUSKOK-a, provodili su izvide i uzeli su materijale iz tvrtke i grada. Osim toga, tada sam im predao i dodatne materijale koji dodatno kompromitiraju gradonačelnika Požege. Nemam informacije kako izvidi idu, a o detaljima dokumentacije ne smijem ni pričati. Sredinom svibnja sam bio u USKOK-u u Zagrebu i dao iskaz.

Je li točno da je sve prvo predano požeškoj policiji, a onda je sve procurilo i u gradskoj upravi su znali za snimke?

Dogradonačelnik Mario Pilon mi rekao da je od policije u Požegi dobio osnovne informacije o postojanju samih snimaka.

Zašto ste se uopće odlučili snimiti razgovore s gradonačelnikom i njegovim zamjenikom?

Prijatelji i kolege koje poznajem i kojima je već dosta ovakvog načina rada su me upozorili što bih mogao očekivati. Dobio sam informaciju da unutar same grada postoji podjela po projektantima i certifikatorima i tko bi što trebao raditi i prije javnog poziva. Zato se konzultirao s odvjetnikom koji mi je rekao da bi snimka koja je u svrhu javnog interesa bila relevantan i zakonit dokaz na sudu. U javnom sam interesu snimio razgovore i njihove zahtjeve. Bio mi je cilj da spriječim da se ne provede netransparentan nabava u svrhu zaštite tvrtke, mene, ali i novca građana. Bio sam upoznat da Puljašić i Pilon zlorabe svoj položaj i ponašaju se u gradu kao drumski razbojnici. Nisam htio u tome sudjelovati i htio sam imati dokaze što se od mene traži.

Zašto niste htjeli pristati da prođu samo osam tvrtki čija imena su vam unaprijed dali?

To bi značilo da će se one međusobno dogovoriti i maksimalizirati cijene prema korisnicima i građanima. Kao direktoru tvrtke koji zastupa te ljude nije mi bilo prihvatljivo da se uzme više nego je nužno. Smatrao sam da su njihovi zahtjevi izigravanje zakona i zaobilaženje propisa, od Pravilnika EU do Zakona o trgovačkim društvima. Prema zakonu o trgovačkoj društvima, ja sam za sve odgovaran. Kada bi izbio problem, kada bi se to saznalo, Puljašić i Pilon bi oprali ruke, nigdje ih ne bi bilo, a ja bih snosio sve posljedice.

Što ako sud odbaci snimke kao nezakonito snimljene, što se već znalo dogoditi?

Smatram da sud nema argumenata odbaciti te snimke kao nevjerodostojne ili nezakonite. Ovdje je riječ o zaštiti javnog interesa.. Ponosan sam što sam sam to raskrinkao iako sam dobio nezakoniti otkaz i završio na cesti. Članovi Nadzornog odbora koji su odlučivali o mojoj smjeni su odlučivali pod pritiskom gradonačelnika i dogradonačelnika.

Opet bi isto napravili?

Apsolutno da. Ne vidim da sam mogao učiniti bilo što drugačije. Tajno snimanje će se možda nekom činiti kao nesportski potez, ali štitio sam firmu i ljude koje sam zastupao. Pozivam sve ljude koji se nalaze u istoj situaciji kao i ja da isto postupe. Možda će dobit otkaz, vjerojatno će biti šikanirani, možda će teže naći posao... Ali moramo se svi početi drugačije ponašati.Svi ljudi koji rade u politici i s javnim novcem, svi direktori javnih tvrtki, svi mi ne smijemo kroz takvo poslovanje biti na teret društvu. Upravo u segmentu javnih tvrtki su ogromne rezerve gdje država može ostvariti napredak. I taj novac koji se troši na na krivi način i netransparentno, ako se usmjeri na nove projekte, bit će od koristi svima nama u Hrvatskoj.

Što su naveli, zašto su vas smijenili?

Uz predsjednika Nadzornog odbora, HDZ-ova Mislava Boića su u tom trenutku sjedili i gradonačelnik i njegov zamjenik Pilon. Predsjednik Nadzornog je pročitao papir koji mu je Pilon dao. Na papiru je stajalo da sam smijenjen zbog nesuradnje s Nadzornim odborom, neinformiranja i pretpostavke da će se moje ponašanje nastaviti i dalje. Od sedam članova Nadzornog odbora, bilo je prisutno pet i svih pet je diglo ruku za smjenu. Oni su odlučivali pod pritiskom gradonačelnika i njegova zamjenika. Značajna su financijska primanja koje dobivaju, pa glasovanjem suprotno od onog što je traženo, izgubili svoju poziciju. Članovi primaju 1500 kuna bruto mjesečno, predsjednik 2000 kuna. Potpuno je zanemarena uloga Nadzornog odbora koji je odgovoran da nadgleda radi li uprava po zakonu. Ja sam radio zakonito. Upoznao sam i predsjednika Boića s s problemima koje imam i pritiscima koje sam dobivao jer nisam htio provesti netransparentno natječaj. Upoznao sam ga kratko i da USKOK provodi izvodi nad energetskom obnovom, te ulogom gradonačelnika i dogradonačelnika. On je sve to znao, ali ipak su me smijenili. Osim predsjednika, o ovom problemu sam upoznao i predsjednika Radničkog vijeća Hrvoja Drabika koji je član Nadzornog odbora i koji je inače bratić Maria Pilona. Drabik je unatoč tome glasao pod pritiskom za moju smjenu. Vjerojatno i iz razloga odanosti prema bratiću Pilonu. Obojica su gledali zaštiti svoj vlastiti interes, ne gledajući zakonsku obvezu koju imaju kao članovi Nadzornog odbora.

Na snimkama se čuje da vam je više puta rečeno da je tako rađeno i ranije i da će biti posljedica ako ih ne poslušate jer ste vi politički instalirani. Zašto ste pristali izgubiti posao?

Nije bilo previše dvojbe. Bilo mi je jasno da istina uvijek dođe na vidjelo i ona se ne može sakriti. Kada bi se to dogodilo, ostao bih na vjetrometini i moja obitelj bi bila ugrožena. Takvu prevaru nije moguće napraviti, a nitko to ne primijeti. Tako da nisam imao dvojbe. Ne dopuštaju mi moralna načela da netko dobije ono što mu ne pripada. I to iako sam se bojao za svoju obitelj i egzistenciju. Samim tim što su mi prijetili da ću izgubiti posao, da neću naći novi... Pred drugim poduzetnicima su govorili su da će mi skinuti glavu i stvarali ružnu sliku o meni. Nakon svega, nadam se da je moj obraz osvjetlan. Ja sam se borio za interese društva koje sam zastupao.



Pilon vam se predstavlja kao prijatelj i kaže da ste ga iznevjerili jer nećete poslušati. Smatrate li da ste izdali prijatelje i one koji su vas zaposlili?

Sve te riječi i prijetnje, izazivale su mi tjeskobu. S Pilonom sam radio u Kutjevu, poznajemo se i on je naš odnos nazivao prijateljskim. Ali kada je postavio taj zahtjev, za mene je prijateljstvo nestalo. Vidio sam da ga on vidi kroz trgovinu. Ja sam ti pomogao da dobiješ posao, a ti trebaš činiti sve što tražim od tebe. To nije prijateljstvo.

Bojite li se da nećete moći naći novi posao u Požegi jer ste se zamjerili gradonačelniku i njegovim ljudima?

Nadam se da će i ovaj moj čin u bitnoj mjeri promijeniti klimu u društvu. Ili barem u Požegi. Ipak, ne živim u iluziji da ću ikada više raditi u državnoj firmi. Moja budućnost je okrenuta privatnom sektoru gdje se osobine čovjeka poput mene više cijene.

Kako ste se osjećali kad vam gradonačelnik duže od pola sata drži lekciju i pokušava vas primorati da ga poslušate?

Tada sam shvatio da uopće nema pojam o svojoj ulozi gradonačelnika. On je sebe shvaćao kao glavnog gazdu u gradu koji određuje tko živi, a tko ne živi, on je sebe vidio kao gospodara života i smrti. Nije mi dao ni da previše pričam, pa sam uglavnom šutio. Ali ono što je meni u tom trenutku prolazilo kroz glavu je sva iskrivljenost njegova mentaliteta i načina razmišljanja. Otvoreno, bilo mi je jasno da s tim čovjekom nije nešto u redu. I se nadam da ista stvar nije kod većine ostalih gradonačelnika i političara u Hrvatskoj.

Koji je rezultat što ste ipak odradili po svome, pozvali 17 različitih tvrtki umjesto osam?

Ja sam u postupak nabave uključio ovih osam koje su rekli i dodao devet drugih kako bi sve bilo transparentno. I zato smo dobili povoljnije cijene, uštedjeli smo više od 20 posto od procijenjene vrijednosti koja je iznosila 2,3 milijuna. To je više od 560 tisuća kuna za građene i suvlasnike stanova u Požeštini. Jer su oni na kraju sve platili za svoje zgrade. Državni natječaj je sufinanciranje obnove je odgođen do daljnjeg pa je zato sav trošak ostao na stanarima. Ne znamo kada će dobiti povrat. Mnogi su digli i kredite da mogu financirati projektiranje i certificiranje, a da smo sve proveli netransparentno, njihov trošak i krediti bi bili i veći.

Uvijek kod ovakvih situacija dio ljudi postavlja pitanje jeste li možda sve ovo odradili iz političkih razloga ili neke osobne osvete?

Nije mi ambicija uključivanje u niti jednu političku stranku. Meni je sad prioritet pronalaženje posla. Za bavljenje politikom nemam vremena. A pogotovo sada, kada sam prvi puta vidio kako ona funkcionira, za to više nemam ni volje. Svoj doprinos sam dao, obitelj je platila cijenu i tko zna kakve će još biti posljedice. Dok se generalno ne promjeni klima, ne planiram u politiku. Tako da su ti motivi isključeni. Rekao sam što je bila moja jedina želja s ovim postupkom.

Zašto se niste htjeli učlaniti u HDZ iako to više puta na snimkama od vas traže?

Nije tada bio problem se učlaniti u stranku, ali jeste stati uz ljude poput Puljašića i Pilona. Nije bilo šansi da to napravim s njima. Iako sam ranije razgovarao s gospodinom Željkom Glavićem(predsjednikom županijskog HDZ-a, op.a) i rekao da sama stranka nije problem.



Ovo je samo jedan slučaj, je li točno da se i inače u Požegi ne može poslovati bez obzira na kvalitetu i cijenu ako se ne vraća dio novca za sponzorstva i donacije? Ima li korupcije?

Mogu samo reći za ovaj primjer i što sam ja doživio. Čuo sam i ja druge priče, ali bez dokaza ne mogu ništa tvrditi. U mom primjeru se vidi da je tako, a za poslovanje općenito ne mogu tvrditi.