Gazdin frizer u Zagrebu: 'Ivice, čekaju te i moja četka i škare'

Pa dobro, jeste li mu vidjeli frizuru? Na kaj to sliči? Moram reći da su ti londonski frizeri čista katastrofa, rekao je Milivoj Blagus, vlasnik kultnog zagrebačkog salona Neno u Baureovoj ulici.

POGLEDAJTE VIDEO

[video: 1201998 / ]

Kod Nene se gradska krema šiša već više od 40 godina, koliko salon postoji, a iznimka nije ni Ivica Todorić. Kako kaže vlasnik frizeraja, Ivica je počeo k njemu dolaziti još dok je prodavao cvijeće na Britancu. Tad je na frizuru dolazio s ocem Antom. Nakon što je osnovao Agrokor, počeo je dolaziti sam, i to gotovo svakodnevno.

Osobni vozač koji bi ga tamo dovezao cijelo vrijeme ga je čekao u autu dok Gazda ne bi bio zadovoljan svojom, svako jutro, osvježenom frizurom.

Na snimkama od srijede iz Londona, kad se predao policiji, Todorić ima kosu začešljanu unatrag te više nema ni traga onoj frizuri koja je bila stručno zaglađena i u stranu. To je primijetio i vlasnik salona Neno, kojeg smo jučer kontaktirali, a koji je ranije znao reći da Todorić ima predivnu kosu.

- Čujte, em ga tamo nisu znali ošišati kao mi, em ima sigurno puno briga i problema koji također utječu na kosu. Međutim, mogu samo reći da će toj njegovoj zapuštenoj kosi uskoro doći kraj jer ćemo ga mi u salonu savršeno srediti, baš kao nekad - rekao je Blagus. Dodao je kako ga očekuje za svega nekoliko dana.

- Naravno da će nam brzo doći kad nije ništa kriv. Kaj bi on bil kriv, pa on je genijalac, dajte molim vas. Mi imamo tu i škare i četku koje koristimo samo za njega, i to ga sve ovdje čeka - otkrio je Blagus.

U popularnom Neni u centru Zagreba inače se šišaju i Andrej Plenković, Vladimir Šeks, Zdravko Mamić, Ante Gotovina, Davor Šuker te druge javne osobe.

Cijene su u zagrebačkom prosjeku, odnosno za puni tretman koji uključuje pranje, šišanje, frizuru i brijanje treba izdvojiti oko 150 kuna.