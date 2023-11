Gdje drugi ne bi stavili ruku, on se cijeli uvukao: Vatrogasac iz sićušnog procjepa spasio psića

Da posao vatrogasca ponekad uključuje i posve nevjerojatne intervencije svjedoči i jedna na koju su u nedjelju ujutro izašli dežurni vatrogasci DVD-a Đakovo u đakovačkoj Savskoj ulici. Vlasnica kuće pozvala ih je jer je danima slušala kako u malom procjepu između dva zida civili pas koji se očigledno tu zaglavio i ne može van. Kako je to bio razmak od svega 30-tak centimetara između zida dvaju objekata, ona nije uspjevala doći do psa niti se on mogao dovući do nje jer je u procjepu bilo svakakvog otpada i lišća. Preko centra 112 na intervenciju su stigla tri vatrogasca, među njima i Andrej Horvat (25). Tamo gdje drugi ne bi ni ruku stavili, on se bez oklijevanja cijeli uvukao. Samo su mu noge virile.

Foto: DVD Đakovo

- Došli smo na teren i vidjeli prostor u kojem se pas nalazi. Bio je baš uzak. Kako sam ja najmršaviji od nas trojice, krenuo sam unutra. Čak sam se i ja morao 'stisnuti' da dođem do psa, a visok sam 185 i imam 70-tak kilograma. U tom prostoru bile su neke dvije cijevi i puno lišća i granja pa pretpostavljam da se pas u to sve zaglavio i nije mogao van. Navodno je bio tamo zaglavljen od srijede jer ga je susjeda čula kako civili. Bio je uplašen, tresao se, htio sam što prije doći do njega jer sam mislio da je možda ozlijeđen i dehidrirao. Ipak, polako sam mu prilazio jer ga ne poznajem pa da me još ne napadne - govori Andrej koji je, da bi došao do psa, u rupu morao ući ležeći, dosta ograničenih pokreta ruku i nogu.

Foto: DVD Đakovo

- Noge su mi ostale viriti vani kako bi me kolege mogle izvući kad dođem do psa. Nije bilo ugodno unutra ali sam stalno bio fokusiran na psa koji je pomno pratio što radim. Problem je bio što se i pas zapleo u sve to unutra, a i malo je veći pa mi ga je bilo teško držati dok mičem te cijevi. Uglavnom, izašli smo zdravi i čitavi nakon 20-tak minuta - kaže Andrej koji se veoma brzo sprijateljio sa psom pa su se neko vrijeme nakon spašavanja ostali maziti. Veterinar je pregledao psa i rekao da je sa njim sve u redu, osim što je bio gladan i žedan. Naknadno je pronađena i vlasnica psa koja, osim ovoga koji se zaglavio, ima još nekoliko u svom dvorištu.

Foto: DVD Đakovo

Inače je Andrej vatrogasac u DVD-u Đakovo posljednjih 15 godina. Kao mali se prijavio u Društvo jer je oduvijek želio gasiti vatru. To mu se tijekom godina mnogo puta ostvarilo jer je sudjelovao i na velikim i na malim požarištima. Često ide i na vatrogasna natjecanja po Hrvatskoj, kao i na ljetna gašenja požara na Jadranu gdje posljednji puta bio u Benkovcu u petodnevnoj smjeni.

Foto: DVD Đakovo

- Inače radim u građevini, ali jako volim taj vatrogasni poziv. Bude i opasnih situacija, ali i ovako neobičnih kao što je bilo ovo spašavanje psa. Nisam plašljiv tip pa se ne bojim ući u nepoznato – smiješeći se kaže Andrej koji je otac dvoje male djece, koji ga sada zovu superherojem jer je spasio malog psića.

"Ovakve male i neobične intervencije ispune srce toplinom" napisali su na svojoj facebook stranici članovi DVD Đakovo.