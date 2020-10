Gdje god zagrebeš, Draganu Kovačeviću ispadaju milijuni...

Kovačević se dosad teretio da je uzeo 1,96 milijuna kuna mita od Peteka, a sad Uskok tvrdi da je čak 4,5 milijuna kuna pribavio kaznenim djelom...

<p>Čak 12 milijuna skrivenih kuna u gotovini pronašli su istražitelji uhićenom Draganu Kovačeviću. Iznos je to dovoljan da se kupi šest stanova po 100 četvornih metara na izvrsnim lokacijama u Zagrebu.</p><p>Običan radnik s prosječnom plaćom u Hrvatskoj to ne može zaraditi za četiri radna vijeka. A čak i uhićenom šefu Janafa bi trebalo nekoliko desetljeća da uštedi takav iznos. Pod uvjetom da ne troši ni kunu od svoje plaće koja je mjesečno iznosila 25.700 kuna.</p><p>Ali kako se sad čini, stvari u istrazi, koja je počela sumnjom zbog mita koji je davao Krešo Petek kako bi njegova tvrtka Elektrocentar Petek dobila poslove, neće stati samo na tome, nego će vrlo vjerojatno biti još proširenja.</p><p>Može se to tumačiti i iz posljednjeg Uskokova priopćenja kojim je proširena istraga na još jednu osobu. Čiji identitet zasad nisu otkrili. Uskok je naveo tri važna detalja. U stanu te osobe pronađeno je 4,5 milijuna kuna (u kunama, eurima i francima), ali izrijekom tvrde da imaju dokaze da je to stečeno kaznenim djelom.</p><p>- U cilju da onemogući pronalazak i oduzimanje gotovine koju je pribavio počinjenjem kaznenog djela, zatražio je od 14. okrivljenog, a on je pristao, iako je znao da ta gotovina potječe od kaznenog djela i navedeni novac sakrio u svom stanu - stoji u priopćenju.</p><p>Kovačević se dosad teretio da je uzeo 1,96 milijuna kuna mita od Peteka, a sad Uskok tvrdi da je čak 4,5 milijuna kuna pribavio kaznenim djelom! Kako tumače neki odvjetnici s kojima smo razgovarali, za takvu tvrdnju vjerojatno imaju neke dokaze koje još nisu podijelili s javnosti.</p><p>Podsjetimo, već ranije je pronađeno 7,5 milijuna kuna u autu u Samoboru.</p><p>Kad su istražitelji prošli tjedan pronašli tih 7,5 milijuna kuna u automobilu parkiranom u garaži Kovačevićeva prijatelja u Samoboru, oni su samo oduzeti. Ali nije rečeno da su stečeni kaznenim djelom.</p><p>Dapače, tad se neslužbeno doznalo da ništa od te gotovine nije novac koji je podigao u banci Krešo Petek prije odlaska na sastanak s Kovačevićem. Novac upućuje na nesrazmjer imovine, ali njegovo točno podrijetlo očito zasad ne znaju. Za ova nova četiri i pol milijuna kuna Uskok izrijekom tvrdi da su stečena kaznenim djelom. I tu je ključna razlika.</p><h2>Zvao i upozorio na Uskok</h2><p>Drugi detalj koji otkriva službeno priopćenje je i službena potvrda da je istraga bila probijena i da je Kovačeviću netko dojavio što mu se sprema. Uskok navodi da je 4,5 milijuna Kovačević pokušao skriti “nakon što je saznao da se sprema njegovo uhićenje i pretraga nekretnina i pokretnina kojima se koristi”. Izvidi su, dakle, održali tajnost gotovo godinu dana, a onda je netko Kovačeviću dojavio što se sprema i dao mu vremena da na brzinu proba skloniti dokaze. Podsjetimo, u automobilu je sa 7,5 milijuna kuna pronađena i dokumentacija.</p><h2>Neobični potez</h2><p>A kako smo saznali od upućenih, kad je saznao što se sprema, Kovačević je zvao i prijatelje, ali i da obavijesti još neke potencijalno sumnjive suradnike da su im istražitelji za petama. Istraga o tome odakle su iscurile informacije se provodi, ali u dosadašnjim slučajevima od toga uglavnom nije bilo rezultata.</p><p>Treći detalj Uskokova priopćenja ne odnosi se na ono što su objavili, nego na ono što nisu. Sad je istraga proširena i na osobu koja je Kovačevićevih 4,5 milijuna kuna skrila u stanu iako je, kako tvrdi Uskok, ta osoba znala da je novac stečen kaznenim djelom. Za svih 13 prethodno obuhvaćenih istragom u ovom slučaju Uskok je objavio godišta. Za ovu tajanstvenu osobu nije ni to. Do zaključenja ovoga broja nismo uspjeli saznati o kome se radi, a oko imena vlada veća tajnovitost nego za 13 ostalih. Navodno nije baš poznata široj javnosti, nije ni političar, ali je s druge strane ime zanimljivo. Čak su se pojavila i tumačenja da je možda i ta osoba sve priznala pa joj se zbog toga skriva identitet, no kazneni odvjetnici kažu da to možda i nije slučaj s obzirom na to da je na nju proširena istraga. Ipak, za razliku od svih ostalih, taj prijatelj nije završio ni u pritvoru.</p><p>- Ali činjenica da nije objavljeno ni godište odudara od uobičajene prakse DORH-a i Uskoka - kaže nam jedan od njih.</p><p>Podsjetimo, da je troje koji su obuhvaćeni istragom već priznalo krivnju i pušteni su na slobodu. Svi troje su vezani za namještanje poslova u Velikoj Gorici i Novoj Gradišci, za što se terete gradonačelnici Dražen Barišić (HDZ) i Vinko Grgić (SDP). Radi se o direktoru VG Vodoopskrbe Tomislavu Jelisavcu, koji je sudjelovao u namještanju natječaja za Peteka na pročistaču voda u Velikoj Gorici, i Katarini Gašparac iz iste tvrtke. Što se tiče Nove Gradiške, priznao je Zvonko Maras, čovjek koji je s Petakom sudjelovao u namještanju natječaja za solarnu elektranu. Vlado Zorić i Damir Vrbanc, dva direktora Janafa koji su uhićeni s Kovačevićem, ostali su i dalje u pritvoru. Spekuliralo se da bi moglo još pet osoba priznati i surađivati s istražiteljima.</p><h2>Milanović i dalje udara</h2><p>Ovaj slučaj se širi i na političku sferu izvan same istrage. Jedan od ministara koji je bio u klubu je i ministar gospodarstva Tomislav Ćorić (HDZ), koji je bio direktno uključen u izbor Kovačevića na čelo Janafa u veljači. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo je u tom predmetu slučaj. U klubu u Slovenskoj su bili i ministri Josip Aladrović i Oleg Butković, a i njih je GONG prijavio Povjerenstvu s ostalim gostima kluba - Zoranom Milanovićem, admiralom Robertom Hranjem i predsjednikom Županijskog suda u Zagrebu Ivanom Turudićem.</p><p> </p>