'Gdje je bio premijer kad su na ulici bile plinske boce i šatori?'

Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta rekao je da su oni zadnji koji bi opravdavali pucnjavu. Mladima je poručio da je njihovo oružje kemijska olovka i da izlaskom na izbore trebaju mijenjati političare, a ne oružje

<p>U <strong><a href="https://vijesti.hrt.hr/668636/kako-sprijeciti-govor-mrznje-i-radikalizaciju-hrvatskog-drustva">Otvorenom </a></strong>se večeras raspravljalo o sukobu koji preko medija vode premijer i predsjednik, ali i o radikalizaciji i ekstremizmu u društvu. </p><p>- To je dio normalne komunikacije političkih dionika koji zastupaju različite stavove i to ne treba miješati sa temom zbog koje smo se okupili, a to je pitanje radikalizacije i govora mržnje - rekla je <strong>Nina Obuljen Koržinek</strong>, ministrica kulture i medija.</p><p>Kaže da je na Vladi velika odgovornost zbog zdravstvene i ekonomske situacije, i pucnjave na Markovu trgu.</p><p>- Imamo ozbiljne probleme u društvu i ozbiljno im pristupamo - kaže.</p><p><strong>Stipo Mlinarić</strong> iz Domovinskog pokreta rekao je da su oni zadnji koji bi opravdavali pucnjavu.</p><p>- Osuđujem taj čin, to se nije smjelo dogoditi - rekao je i nastavio da dio odgovornosti snose premijer i ministar Božinović. </p><p>- Nakon performansa Živog zida premijer je javno rekao da treba pojačati mjere sigurnosti i što je ministar Božinović napravio - apsolutno ništa. Kako je mladić mogao s kalašnjikovim doći do vlade da ga nitko nije vidio - upitao je. Mladima je Mlinarić poručio da je njihovo oružje kemijska olovka i da izlaskom na izbore trebaju mijenjati političare, a ne oružje. </p><p><strong>Domagoj Hajduković</strong> ne slaže se da je predsjednik svojim izjavama išta relativizirao. </p><p>- Tu vidim odgovornost premijera koji je licemjeran. Ne možete sijati mržnju i netrpeljivost i očekivati da ćete požnjeti ljubav i harmoniju. Gdje je bio premijer kad su plinske boce i šatori bili na ulicama? Ne možete imati dvostruka mjerila - kaže Hajduković i dodaje da on ne bi koristio u javnom prostoru epitete kojima se časte predsjednik i premijer, ali i da za svađu treba dvoje.</p><p>Mlinarić je pak rekao da ga svađa podsjeća na svađu djece u srednjoj školi, na pubertetlije.</p><p><strong>Gordan Akrap </strong>sa Instituta za istraživanje hibridnih sukoba rekao je da odgovor na prijetnju ne može dati samo vijeće za nacionalnu sigurnost ni sigurnosni preventivno represivni sustav već društvo u cjelini.</p><p>HSLS-ov <strong>Dario Hrebak</strong> se ne slaže s Hajdukovićem da je to u jednom smjeru i njemu nije jasan predsjednik Milanović.</p><p>- Dobivam dojam da želi postati lider oporbe, što je njegovo legitimno pravo, ali sada nije vrijeme za to. Hrvatska je pred dvije krize - zdravstvenom i gospodarskom, a građanima nedostaje riječ perspektiva. Oni ne vide kako ćemo izaći iz problema i ja očekujem da se počnemo baviti problemima i izazovima koji su pred nama - rekao je. </p>