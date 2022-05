Gdje je kraj? Pileći file prodaju i za 100 kuna po kili u dućanima

Cijene pilećeg filea u trgovinama su narasle i do 100 kuna po kilogramu, dok na zagrebačkoj tržnici Dolac cijena kilograma pilećeg filea stoji 66 kuna.

- A čujtem ovo naše je meso u rinfuzi, a ovo u trgovinama je pakirano, to vam je razlika u cijeni - rekli su nam mesari na tržnici.

Vlasnik farme pilića, peradar Mladen Rebar za 24sata je istaknuo kako je rast cijena piletine posljedica nestabilnih cijena žitarica, koje skaču kao i cijene goriva.

'Upitno je hoćemo li nastaviti dalje raditi'

- Ne možemo predvidjeti kud će otići otkupna cijena pšenice i kukuruza. Već sad kad se kupuju sirovine, vidimo da je cijena svih žitarica enormno porasla. No moram reći kako od poskupljenja cijena piletine koristi imaju trgovci i klaoničari, a ne mi proizvođači. Mi imamo iste cijene već 20 godina. S obzirom na porast plina i struje, pitanje je hoćemo li nastaviti proizvodnju. To je veliki upitnik. Problem je što nitko ne vodi brigu o proizvođaču. Evo ja imam farmu za tov 50.000 pilića i godišnje proizvede 600 tona mesa. Upitno je hoćemo li nastaviti dalje raditi. Već smo u veljači bili pred dilemom da zatvorimo farmu-rekao je za 24sata Mladen Lebar.

Ističe kako ih je jako pogodilo drastično poskupljenje plina.

-Nas 90 posto peradara grije na plin koji je poskupio 400 posto. U veljači mi je račun bio 25.000, a sad nam je došao račun na 75.000 kuna. Uz to je poskupjela i struja, pa sirovine za stočnu hranu, čije se cijene svako malo mijenjaju. Svi sad računaju da će cijene dodatno ići pod oblake-kazao nam je.

'Kilogram žive vage ostao isti zadnjih 20 godina'

Dodaje kako je u trgovinama dugo cijena kilograma čitavog pileta bila i po 15 kuna, što je navodi bilo nerealno.

-Mi smo se pitali zašto se to radi jer je tad cijena bila niska. No sad se dogodilo da su klaoničari i trgovci drastično podigli cijene. S druge strane, mi imamo ugovore s firmama koji otkupljuju od nas, i ostali smo na istim cijenama. Možda će se netko sjetiti da nama treba nešto promijeniti ili ćemo morati zatvoriti farmu. To neće biti slučaj samo kod mene, nego kod mnogih peradara. Cijena za kilogram žive vage 20 godina se nije promijenila, još uvijek se kilogram žive vage prodaje po 8 kuna. Mi smo na dnu ljestvice poskupljenja. Osjećamo se iskorišteni. Nama se ne plaća dovoljno niti se uzimaju činjenice koliko su nam otišli energenti-rekao je Lebar.

Ističe kako za svojih 50.000 pilića potroši 220 tona hrane, koja je sad drastično poskupjela.

- Dakle dignuta je cijena piletine u dućanu, ali mi od toga nemamo ništa, a od nas dobivaju piletinu. To što je na tržnicama jeftinija cijena nego u trgovinama je ta jer na tržnicama prodaju mali klaoničari kojima je to dio obiteljskog posla pa sve rade sami, a ovo što se prodaje u trgovinama dolazi iz industrije. Uopće ne znamo što nas dalje čeka i što će se događati s cijenama piletine-zaključuje Lebar.

