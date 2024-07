Gdje je nestala Melania Trump i što je dogovorila s Donaldom ako on opet bude predsjednik?

Neće Melania tako lako opet u BIjelu kuću! Naime, bivša prva dama ne planira se opet potpuno posvetiti toj ulozi u slučaju da njezin suprug Donald Trump opet osvoji predsjedničke izbore i postane prvi čovjek SAD-a po drugi put, piše Independent.

First lady Trump listens at Joint Base Andrews, Maryland | Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Page Six od izvora bliskih Trumpovima doznaje kako je bivša slovenska manekenka sklopila dogovor sa svojim suprugom da neće morati stalno biti na dužnosti kao prva dama ako on opet zasjedne u Ovalni ured. Njihov sin Barron napunio je 18 godina i završio srednju školu, a najesen bi trebao krenuti na prestižno njujorško sveučilište pa ona želi skrbiti za sina dok studira i obavljati samo dio dužnosti prve dame.

- Donald i Barron su bliski, ali on ne planira slobodno vrijeme provoditi igrajući nogomet sa sinom dok istovremeno preuzima ulogu prvog čovjeka Sjedinjenih Država. Pristao je na zahtjeve svoje supruge i vjeruje kako će birači razumjeti njenu predanost obitelji i sinu - otkrio je izvor blizak obitelji.

Incoming U.S. first lady Melania Trump and son Barron attend the presidential inauguration of President-elect Donald Trump at the U.S. Capitol in Washington | Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Donald ima puno povjerenje kako će Melania ispravno odgojiti njihovog sina, a isto iskustvo imao je i s bivšom suprugom koja je odgojila njihovo troje starije djece - dodaje izvor.

Navodi i kako je Melania jako predana majka koja planira što više vremena provoditi sa sinom u New Yorku te kako se najsigurnije osjeća upravo u tom gradu u Trump Toweru.

- To je Barronov dom i ona vjeruje kako može sinu pružiti emotivnu i fizičku podršku ako mu bude pri ruci. Zato je i željela da pohađa fakultet u New Yorku - navodi izvor.

Nakon što je Trump postao predsjednik SAD-a 2016. godine, Melania je odgodila selidbu u Bijelu kuću na pet mjeseci kako bi ostala uz sina dok ne završi školovanje i kako se on ne bi morao seliti usred školske godine.

FILE PHOTO: Trump hosts New Year's Eve party at his Mar-a-Lago resort, in Palm Beach, Florida | Foto: MARCO BELLO/REUTERS

Unatoč tome što New York smatra svojim domom, Melania je zabrinuta kako će se njezin sin prilagoditi na ulogu brucoša, osobito ako mu otac ponovno postane predsjednik države.

Mladi Barron trebao je čak postati i republikanski delegat na Floridi, ali je Melanijin ured kasnije objavio priopćenje u kojem su naveli kako je ''Barron počašćen tom prilikom, ali da će, nažalost, morati odustati zbog prethodno dogovorenih obaveza''.

- Melania radi ono što Melania želi - navodi novinarka Mary Jordan koja je o Melaniji napisala i biografiju.

President Donald Trump and First lady Melania Trump participate in the 2020 Salute to America | Foto: Chris Kleponis/Pool

Otkako je Trump prestao biti predsjednik 2021. godine, Melaniju se gotovo uopće nije viđalo u javnosti. Ne pojavljuje se sa suprugom na predizbornim skupovima, a nije se izlagala javnosti čak ni dok je trajalo suđenje Donaldu u slučaju podmićivanja porno zvijezde Stormy Daniels.

- Mnoge druge prve dame bi se naljutile da ih ne vodite i ne pokazujete okolo i da ih ne upoznajete s drugim ljudima i čelnicima. Ali ne i Melania. Ona je jako privatna osoba i jednostavno je drugačija - rekao je Trump na pitanja novinara o tome zašto se često pojavljuje sam u javnosti.