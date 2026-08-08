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KOMENTIRA DANIJELA MIKOLA PLUS+

Gdje je u državi sustav kontrole gospodarenja otpadom?

Piše Danijela Mikola,
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Gdje je u državi sustav kontrole gospodarenja otpadom?
Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Na terenu se mora kontrolirati ono što se stvarno događa, a adekvatne i ažurne kontrole nema.

Iako Hrvatska ima relativno dobar državni plan gospodarenja otpadom u kojemu je propisano kojom vrstom otpada se smije i mora gospodariti te na koje sve načine, kao i tko je sve u sustavu zadužen za pojedine segmente, on ima i jednu golemu slabost. Na terenu se mora kontrolirati ono što se stvarno događa, a adekvatne i ažurne kontrole nema.

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