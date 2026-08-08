Gdje je u državi sustav kontrole gospodarenja otpadom?

Iako Hrvatska ima relativno dobar državni plan gospodarenja otpadom u kojemu je propisano kojom vrstom otpada se smije i mora gospodariti te na koje sve načine, kao i tko je sve u sustavu zadužen za pojedine segmente, on ima i jednu golemu slabost. Na terenu se mora kontrolirati ono što se stvarno događa, a adekvatne i ažurne kontrole nema.