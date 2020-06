Kud Škoro, tud i HDZ: Vide gdje je on, pa brže bolje idu za njim

U zadnjih mjesec dana HDZ i Škoro se neobično preklapaju u obraćanjima medijima i pojavljivanju u javnosti - svaki put kad se negdje pojavi Škoro, nakon njega se ukaže netko iz HDZ-a

<p><strong>Miroslav Škoro</strong> jučer je u Rijeci imao presicu ispred Poglavarstva, a većinu vremena proveo je objašnjavajući svoje aktivnosti u Savezu socijalističke omladine o kojima ovih dana pišu mediji.</p><p>- Ja jesam svirao gitaru 1985. godine gdje sam je svirao, u klubu Muzičke omladine, nisam bio čovjek koji je poslije toga završavao općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu, nisam bio član Saveza komunista i taj dio priče neće proći - rekao je Škoro između ostalog.</p><p>Sat vremena kasnije Riječane je posjetio ministar <strong>Vili Beroš</strong>, koji je obišao gradilište nove bolnice na lokalitetu Sušak Kliničkog bolničkog centra Rijeka.</p><p>- Ako bude sve prema predviđanjima, radovi će se završiti do kraja travnja 2022. godine. Zahvaljujući aktivnostima Vlade, u bolnički kompleks u Rijeci je je dosad izdvojeno više od milijardu kuna - pohvalio je Beroš Vladu u kojoj je ministar i koja ga je lansirala za nositelja HDZ-ove lista u X. izbornoj jedinici.</p><p>I tako dok se Škoro morao 'prati' od sviranja gitare socijalističkoj omladini, Vili Beroš je ponavljao što je sve dobro Vlada napravila za Rijeku.</p><p>Nije ovo prvi put u zadnjih mjesec dana, kada se predizborna kampanja već počela zahuktavati iako se o datumu izbora još ništa nije znalo, da se HDZ i Škoro preklapaju u obraćanjima medijima i pojavljivanju u javnosti. Preciznije bi možda bilo reći da HDZ 'poklapa' Škoru, jer su mu zadnjih tjedana u nekoliko navrata 'preoteli' pažnju medija tako što bi ubrzo nakon njegove presice medijima 'uklizali' s nekom svojom pričom.</p><p>Slična situacija kao jučer u Rijeci dogodila se 11. svibnja u Zagrebu kada je Škoro na Trgu bana Jelačića predstavljao koalicijsku platformu za izbore, zajedno s Hrastom i Hrvatskim suverenistima. Isti dan, ali popodne, Plenković je stao pred novinare i objavio da je Vlada dogovorila da se svim građanima koji trenutno ne mogu boraviti u svojim kućama i stanovima zbog posljedica potresa u Zagrebu, osiguraju sredstva za plaćanje najamnine. Škorina platforma tako je pala u drugi plan, jer je većinu ipak zanimalo kako će i pod kojim uvjetima doći do krova nad glavom.</p><p>HDZ je par tjedana kasnije, 2. lipnja, opet 'uklizao' u Škorin termin i to u razmaku od 20-ak minuta prije i nakon što je Škoro u 11 sati predstavljao nove članove svoje ekipe, bivše Mostovce <strong>Slavena Dobrovića</strong>, <strong>Ružicu Vukovac</strong> i <strong>Vladu Marića</strong>. U 10.40 tog dana u MUP-u se potpisivao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova na kojem su bili <strong>Davor Božinović</strong> i <strong>Tomislav Ćorić</strong>. </p><p>Potpisivao se ugovor za projekt Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama, a presica se potom nastavila u 11 sati i pojavili su se pomoćnik ministra unutarnjih poslova za civilnu zaštitu <strong>Damir Trut</strong>, ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong>, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo <strong>Krunoslav Capak</strong>, ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu <strong>Maja Grba-Bujević</strong> i ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" <strong>Alemka Markotić</strong> i prvi put nakon duže stanke održali presicu o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i radu Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Dakle, u isto vrijeme dok je Škoro u hotelu International predstavljao nove partnere.</p><p>Samo 15 minuta kasnije, dok je Škoro još imao svoj program u hotelu International, <strong>Andrej Plenković</strong> je došao u tvornicu Elka i u pogon pustio novu proizvodnu liniju vrijednu 15 milijuna kuna. Plenković se pojavio u društvu ministra Darka Horvata, koji je njihov posjet Elki 'zakucao' najavom da će Vlada zaposlenima u tvrtkama koje se suoče s značajnim padom narudžbi i poslova platiti cijeli jedan radni dan u tjednu. A zna se da kad Vlada najavi dijeljenje novca, malo koga zanima nastavak političkog puta bivših članova Mosta.</p>