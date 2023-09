'Kad mi prebacuju za obrt i dug, a imaju ministra koji ne zna da mu je sjelo 2 mil. eura na račun'

Možemo je izabrao Sandru Benčić kao kandidatkinju za premijerku. Uskomešali su se HDZ-ovci pa su je napali da bi vodila državu, a ne može ni svoj obrt koji joj je blokiran zbog duga. Objavio je to HDZ-ovac Damir Habijan.

Podsjetila na zaboravnog ministra

Nije drugo trebalo čekati na odgovor Sandre Benčić koja je gostovala na N1.

- To se dogodilo u petak navečer zbog duga od 300 eura, nisam ni znala za to. Radi se o dugu prema telekomu, ne prema državi. Ja sam to negdje vjerojatno previdjela i naravno podmirila trošak. No kada mladi lavovi meni to prebacuju, a istovremeno imaju ministra koji nije svjestan da mu je sjelo 2 milijuna eura na račun, to je nakaradno - rekla je Benčić, koja je podsjetila na slučaj zaboravnog Plenkovićevog ministra Gordana Grlića-Radmana koji je nekako 'zaboravio' upisati milijune u imovinsku karticu.

'Nikad nisu ovisili o svom radu. Imali su stranačku iskaznicu'

- Ja znam kako je biti obrtnik kojem je blokiran račun, a morate državi platiti. Znam kako se buditi u tri ujutro i gledati kako zaraditi za plaće zaposlenika, kako se PDV nepravedno naplaćuje prema malim poduzetnicima. Plenković, Habijan i Ressler ne znaju kako je to jer nikada nisu ovisili o svom radu i stvarali nove vrijednosti jer su imali stranačku iskaznicu. Ja sam cijeli život živjela od svog rada, a oni misle da ako nisi dio elite da je to diskvalifikacija. Ja nisam dio elite, dolazim iz prosječne obitelji gdje nitko nije imao ni partijsku ni HDZ-ovu iskaznicu - dodala je.