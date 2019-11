Gemišt s onog svijeta: Vinčeko na grobu umjesto lampiona

Prije osam godina bio sam na jednom groblju u Međimurju i zapeo mi je za oko jedan spomenik koji je žena napravila suprugu. Na njemu je bila konjska zaprega s plugom jer je čovjek volio raditi na njivi. Odlučio sam i sebi napraviti spomenik prema onome što ja volim raditi, a to je piti gemište.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Priča nam to Dragan Kolesarić (83) iz Hrženice kraj Ludbrega koji si je na grobnom spomeniku napravio - bačvu. I tako, umjesto anđelčića i drugih figurica, možda mjesta za lampion, njegov spomenik na mjesnom groblju krasi bačvica koja ima i slavinu.

Može se čak i odvrnuti, ali iz nje, barem zasad, ne ide vino.

- Volim piti gemište te sam želio da se i mene po nečemu pamti pa sam se dosjetio napraviti sebi spomenik s bačvom za vino. Neki me nagovaraju da doista stavim vino u bačvicu, ali nisam se još odlučio na to - priča ovaj veseli starac koji kaže kako voli što njegov spomenik uveseljava sve koji ga vide. Mnogi mještani smiju se čim se spomene njegov spomenik, a neki pak s cinizmom gledaju na njegov spomenik.

'Pokopat će me u bačvi'

No on ustraje na njemu te kaže kako želi i da ga se pokopa u bačvi.

- Napravit ću ja sebi i lijes u obliku bačve na kojemu će biti pipa. S gemištima i na onaj svijet - smije se ovaj vitalni umirovljenik, ali priznaje da ipak ne može neke stvari raditi kao nekad.

- Muči me kuk, ali i još neki organi ne funkcioniraju kao ranije. To je tako u starosti. Jedino mi gemišti preostaju - šali se Dragan, koji kaže da na smrt ne treba gledati kao na kraj i tugovati, nego na to treba gledati kao na slavljenje proživljenog života.

- Neka ljudima bude na izbor na mojem sprovodu hoće li se smijati ili plakati. Kako god im se prohtije. Ali ako dođem u lijesu, nadam se da će se smijati - govori Dragan, koji si je morao popiti jedan gemišt.

Inače je izučeni staklopuhač. Jedno vrijeme je radio u Puli, a potom je otišao u Njemačku, gdje je u aviokompaniji Lufthansa radio 30 godina. S obzirom na to da je imao popust na letove s Lufthansom, često je i putovao po svijetu.

Obišao pola svijeta

- Bio sam u Americi, Brazilu, Havajima, Meksiku, a sa suprugom Štefanijom posjetio sam i daleku Australiju. Uvijek sam bio vrlo nestašan kao mlad. Tad me je i zdravlje bolje služilo. I danas nisam previše vezan za kuću. Barem svaki drugi dan odem negdje u okolna mjesta - kaže Dragan kojega smo upitali i gdje su mu se najviše dopale žene.

- Od svih žena, Brazilke su najbolje. Živahne su i pune energije - kaže veseljak i dodaje kako se ipak uvijek vrati svojoj supruzi Štefaniji.

- Skupa odemo u obližnji Bolfan. Tamo imamo vikendicu. Ona ima vinograd i radi u njemu, a ja u vikendicu i pijem gemište. Ona je dobra domaćica. Uzgaja perad i voli poslove u vrtu. Hranimo se kvalitetno i zdravo. S njom ću i dijeliti ovu grobnicu - govori veseljak.

Još jednu za put

Nedavno su mu produljili vozačku dozvolu na još deset godina.

U grobnici na kojoj je napravio bačvicu već je pokopana njegova majka, a stavio je i fotografiju oca, iako je on poginuo davne 1941. godine u Beogradu.

- Imao sam svega pet godina. Moja je majka radila u Beogradu i upoznala tatu. Kad je počelo bombardiranje, majka je sa mnom i sestrom otišla iz stana, a tata se vratio s prijateljem po naše stvari. Bomba je pala na našu terasu i ubila nam oca. Nisam ga gotovo ni poznavao - ispričao nam je očev gubitak Kolesarić, koji si je prije odlaska s groblja morao popiti još jedan gemišt.

Tema: Hrvatska