General Bagarić je zbog afera odletio iz fotelje: 'Nismo ludi da ga predložimo za novi mandat'

Umirovljeni general Vlado Bagarić više neće voditi državnu stratešku tvrtku Hrvatska kontrola zračne plovidbe. Riječ je o tvrtki s više od 700 zaposlenih, koja je izuzetno važna i za sve letove i za nacionalnu sigurnost. Vlada je objavila da je za privremenog direktora predložila Marija Kunovca Vargu, dugogodišnjeg zaposlenika HKZP-a te voditelja ureda za strategiju i razvoj. Privremeni direktor imenovan je na šest mjeseci, ali saznajemo da će stalnog direktora odabrati vrlo brzo.

Resorno ministarstvo, koje vodi Oleg Butković, nije još uspjelo završiti odabir kandidata koji su se prijavili na natječaj, a kako je Bagariću u srijedu istekao mandat, morali su imenovati privremenog direktora. Iako se i Bagarić javio na taj natječaj, nije izabran niti za privremenog direktora u prijelaznom razdoblju.

Tereti ga se za nezakonito zapošljavanje

- Bili bismo ludi da njega predložimo za novi mandat nakon svega - kaže sugovornik upoznat s imenovanjem.

24sata su opsežno izvještavala o aferama dosadašnjeg direktora. Državno odvjetništvo zimus je i službeno otvorilo istragu protiv Bagarića i tereti ga za nezakonito zapošljavanje dvoje ljudi. To su sin glavnog državnog revizora Franjo Klešić i zaposlenica Andreja Reščić. Za oboje je Bagarić napisao da oni trebaju biti zaposleni iako nisu bili prvorangirani.

- Moj sin je bio jedan od najboljih studenata i trebao je biti zaposlen po stavu povjerenstva. Bagarić je odlučio drugačije i sin je otišao u Irsku, gdje su ga odmah zaposlili u njihovoj kontroli leta. Više ne želi čuti za Hrvatsku. Država je potrošila novac za njegovo školovanje, a onda izgubila zbog bahatog direktora - rekao je za 24sata Ivan Barać, otac Igora Baraća, koji nije prošao na natječaju.

Također, objavili smo da je Bagarić Klešića dva puta promaknuo na radna mjesta za koja nije imao potrebno iskustvo. Do našeg upita lani, Državna revizija za Bagarićeva mandata nije ulazila u poslovanje Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Objavili smo i kako je zaposlena supruga šefa policije, ali i da postoji još niz spornih zapošljavanja koja ispituju istražitelji.

Protiv njega se bunili i sindikati

Bagarić je umirovljeni vojni pilot i general, a neko je vrijeme bio i zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, ali je s te funkcije morao otići nakon što je Ministarstvo obrane utvrdilo i njegovu odgovornost pri padu dva MiG-a kraj Slunja 2011. godine.

Vlada Andreja Plenkovića prije pet godina imenovala ga je na direktorsku funkciju i plaću koja je iznosila 33.775 kuna, a uz to Bagarić prima i pola vojne mirovine u iznosu od 5100 kuna. Uz to je uzeo dva bonusa u ukupnom iznosu od gotovo 300.000 kuna te bonus i kao radnik u iznosu 5900 kuna iako mu to ne pripada.

Protiv Bagarića su se pobunili i sindikati pa je prije dvije godine umalo došlo do štrajka kontrolora leta, koji bi paralizirao sve prelete preko Hrvatske. U HDZ-u je general uživao podršku određenih utjecajnih ljudi i zato se čekalo da mu istekne mandat i nije ranije smijenjen iako je bilo i takvih najava iz stranke. Bagarić je na sve ovo odgovarao da je nevin, da nikad nije uradio ništa protuzakonito i da se našao na meti onih kojima smeta jer uvodi red u tvrtku.

