NA OBLJETNICI OSNUTKA

General Gotovina: Hrvatska vojska je jamac sigurnosti u ovom nesigurnom svijetu

Piše Bogdan Blotnej,
Umirovljeni general Ante Gotovina povodom 35. obljetnice osnutka Oružanih snaga Republike Hrvatske istaknuo je važnost hrvatske vojske u očuvanju slobode, sigurnosti i stabilnosti države.

Sigurno da smo ponosni. Obilježavamo 35 godina naših mladih oružanih snaga, koje su obavile svoj posao za vrijeme Domovinskog rata, vratile okupirani teritorij i ustavno-pravni poredak, porazile agresora te donijele sigurnost i slobodu koju danas živimo u našoj domovini, rekao je to umirovljeni general Ante Gotovina povodom 35. obljetnice osnutka Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Za Dnevnik Nove TV istaknuo je važnost hrvatske vojske u očuvanju slobode, sigurnosti i stabilnosti države. Govoreći o ulozi budućih generacija u obrambenom sustavu, naglasio je kako hrvatski vojnici i danas imaju važnu zadaću očuvanja nacionalne sigurnosti.

- Oni rade svoj posao danas i nadalje, obavljaju svoj posao kao jedan od najvažnijih stupova nacionalne sigurnosti. Održavaju razinu borbene spremnosti i tehnološke opremljenosti i o tome brinu - poručio je.

Gotovina se osvrnuo i na suvremene izazove s kojima se suočavaju oružane snage, istaknuvši važnost ulaganja u nove tehnologije i modernizaciju vojske.

- Sve je to potrebno da bismo bili sigurni u ovom vremenu i ovom nesigurnom svijetu u kojem živimo - zaključio je umirovljeni general.

