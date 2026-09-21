Ne zaboravimo da Josipa nije radila sama! Ovo su HDZ-ovci koji su već priznali da se izvuku

Četiri godine pokušavala je raznim pravnim manevrima rušiti dokaze i optužnicu. Četiri godine kategorički je tvrdila da je nevina. A onda je odlučila sve priznati, nagoditi se s Uskokom, izbjeći suđenje s mnogo poznatih svjedoka, platiti 130.000 eura i pristati na kaznu zatvora od godinu i osam mjeseci. Od tri optužnice, nagodila se za jednu, a dvije još čekaju potvrdu suda i, ako prođu, moguće je da će se i za njih nagoditi kako bi izbjegla suđenje... Također, u zatvoru će morati biti godinu i četiri mjeseca jer joj računaju što je već četiri mjeseca provela u istražnom nakon uhićenja.

Pokretanje videa... VIDEO Josipa Rimac priznala krivnju: Dobila je 20 mjeseci zatvora! | Video: 24sata/pixsell

Riječ je o bivšoj državnoj tajnici u Ministarstvu uprave i najmlađoj gradonačelnici Knina, Josipi Pleslić. U vrijeme mnogobrojnih protuzakonitosti koje joj stavljaju na teret prezivala se Rimac i s tim je prezimenom ostala zapamćena.

Danas ima novog supruga, pa odatle i novo prezime. Josipa ima 46 godina, a prvi su je put uhitili s 40 godina, kad je bila na mjestu državne tajnice. Na tu dužnost imenovao ju je Andrej Plenković u svojem prvome mandatu, kad je imala 37 godina. Već je tad imala ozbiljne optužbe za sukob interesa, Uskok je već bio optužio njezinu prijateljicu koja je suprugu protuzakonito sredila tri stana u Kninu, čak se i tadašnji ministar uprave protivio njenom imenovanju, ali Plenković ju je postavio na visoku dužnost. Njena neobičnost bila je to što je uvijek progutala žvakaću gumu nakon žvakanja.

Iako to nikad nije priznao, Plenkoviću je vjerojatno odluka o Rimac ona zbog koje se najviše kaje. Njezino uhićenje pokazalo je raširenost korupcije u vrhu državnih struktura, a njezini stari mobiteli, u kojima je opsesivno čuvala sve poruke, doveli su do daljnjih uhićenja - tadašnjeg ministra gospodarstva Darka Horvata, njegove pomoćnice, do pada potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića i ministra Josipa Aladrovića, do uhićenja i istraga protiv bivše ministrice Gabrijele Žalac, objave poruka s današnjim glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem, do optužnica protiv mnogih najviše rangiranih dužnosnika...

Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell

Kako bi spriječio da poruke cure u javnost, Plenković je donio i izmjene zakona, nazvane "lex AP", jer su Žalac i Rimac i njega spominjale u prepisci te su dogovarale kako će kod njega srediti da prođe namješteni natječaj. Ali iako su one to dogovarale, nije nikad bilo dokaza da im je premijer i pomogao. No HDZ-ova vlada na čelu s Plenkovićem propisala je novo kazneno djelo i kaznu do tri godine zatvora za one koji otkriju podatke iz istrage.

U svakom slučaju, utjecajna HDZ-ovka, kojoj su nekad tepali da je "kninska kraljica" i koja je motala oko prsta većinu stranačkih i državnih dužnosnika, prvi je put priznala pogodovanja. Iz sudnice je izašla dotjerana, s pomno uređenom frizurom i velikim crnim naočalama. Na upit novinarke Indexa Ane Raić zašto je ipak priznala i nagodila se kratko je poručila: "Trebamo mir".

Josipa se nagodila samo u jednom slučaju, koji je i Uskok smatrao najbenignijim, pa je nosio i pomalo posprdni naziv Sport i glazba. Iako nema veze s hobijima nego je riječ o nezakonitom namještanju dobivanja poticaja za tvrtke, namještanju propisa kako bi se okoristili određeni uzgajivači stoke, zapošljavanju preko veze i na kraju o sređivanju državnih stručnih ispita rodbini i prijateljima, raznim HDZ-ovim utjecajnim dužnosnicima. Potonje pokazuje i kako je Josipa funkcionirala: nekom moćnome, poput ministrice ili ravnatelja Carinske uprave, pomogla bi da netko od obitelji nezasluženo prođe državni ispit, koji je uvjet za državnu službu, a onda bi tražila protuusluge.

U optužnici koja se odnosi na pogodovanje pri gradnji vjetroparka Krš-Pađene obuhvaćeno je mnogo dodatnih dužnosnika kod kojih je sređivala dozvole za taj park. Tu je i slučaj zadarskog sveučilišta, u kojem je optužena s tadašnjom rektoricom Dijanom Vican.

Njen odvjetnik Ivan Gržić rekao je da je odluka o nagodbi bila hrabra i promišljena kako bi se smanjila neizvjesnost suđenja i procesa, ali nije htio prejudicirati planira li nagoditi se i u dva preostala slučaja.

No vratimo se slučaju u kojem se nagodila. Josipa Rimac nije djelovala sama. S njom je u tom predmetu optuženo još 26 ljudi, od kojih su većina bili visoki državni dužnosnici.

Najteži dio odnosi se na primanje mita od poduzetnika Ante Sladića za izmjenu propisa kako bi on dobio više poticaja za manje stoke koju je imao. Obećao joj je zemljište kraj Rogoznice, a preko Josipe je predao i 15.000 eura Ružici Njavro, HDZ-ovoj tajnici ureda tadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Obećao je još pola milijuna kuna nagrade. Izmjene ipak nisu prošle, a i Njavro je priznala s Rimac, pa će morati platiti kaznu 40.000 eura i ići pola godine u zatvor. U sve su bili uključeni i HDZ-ova načelnica Gračaca Nataša Turbić, koja je također primila mito, i HDZ-ov vijećnik koji je za mito bio posrednik. Oni su već priznali i morali su u zatvor na pola godine.

Foto: Miranda Čikotić/Pixsell

S pomoćnicom ministra gospodarstva Anom Mandac (HDZ) Rimac je sredila i poticaje trima tvrtkama i obrtima iz Knina koje nisu trebali dobiti. Riječ je o iznosima od oko 200.000 kuna za svaku. Zauzvrat su joj neki radili besplatno na kući. Mandac je već prije sve priznala i za te i za druge potpore te je svjedočila na strani tužitelja.

I onda dolazimo do državnih ispita. Oni su zahtjevni i tim se testiranjem pokazuje da netko može i zna raditi svoj posao u državnoj službi. Ali mnogim dužnosnicima bilo je lakše nazvati Rimac. A ona je onda povukla svoje veze i prema Tereziji Marić, načelnici sektora u ministarstvu, koja je bila u komisiji i vodila je postupke. Marić je također sve priznala, nagodila se na uvjetnu kaznu te i danas radi u ministarstvu.

Na veoma sličan način za svoje prijatelje i obitelj preko Josipe Rimac državne su ispite sredili mnogi dužnosnici.

Ekipa koja se izvukla, a ima ih još

Dok je bila tri godine državna tajnica u Ministarstvu uprave, sugovornici iz ministarstva su nam rekli da je rijetko bila na poslu. Rimac je se bavila drugim poslom sređivanja poslova i lobiranja.

Što se tiče državnih ispita, kad je nekom dužnosniku trebala "pomoć", koristila je svoj utjecaj, povukla je svoje veze i prema Tereziji Marić, načelnici sektora u ministarstvu koja je bila u komisiji i vodila postupke. Marić je također sve priznala, nagodila se na uvjetnu kaznu te danas i dalje radi u ministarstvu.

Pomagala je i inspektorica Nada Budimir, koja je bila u povjerenstvima za stručne ispite, i Ivana Fištner, koja je bila stručna tajnica komisije. Rimac je složila cijelu mrežu usluga i protuusluga na štetu stručnosti pri zapošljavanju. Bivša HDZ-ova ministrica Gabrijela Žalac je tako sredila državni stručni ispit za brata. Priznala je, sudi objedinjenu kaznu za to i druga nedjela.

Foto: Patrik Macek/Pixsell

HDZ-ov ravnatelj Carinske uprave i pomoćnik ministra Zdravka Marića sredio je ispit za brata. Priznao je, trebao je odraditi 420 sati rada za opće dobro, čime mu je zamijenjen zatvor. Ostao je na funkciji, a Vlada je ga je maknula s ravnateljskog mjesta tek nakon pritiska javnosti. Ali je dobio rukovodeću funkciju u Osijeku.

Tadašnji državni tajnik u Ministarstvu branitelja Ivan Vukić i državna tajnica u istome ministarstvu Nevenka Benić su preko Rimac sredili ispite za barem po jednu osobu. Ona je priznala u zamjenu za rad za opće dobro, za tajnika nismo uspjeli naći podatak o statusu. Marić je sredila pitanja i za Jelenu Drlje, matičarku iz Knina, koju je Rimac poznavala. I Drlje je sve priznala za uvjetnu kaznu.

storyeditor/2026-09-21/PXL_090626_153351949.jpg | Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

Velibor Drakulić, tadašnji tajnik u Ministarstvu zdravstva, intervenirao je za Domagoja Dodiga, čovjeka kojemu je državni ispit trebao da postane ravnatelj uprave. Ravnatelji uprava su inače treći ešalon i trebali bi biti stručni ljudi. Čovjek je prošao uz pomoć Rimac.

storyeditor/2026-09-21/PXL_060318_19961580.jpg | Foto: Duško Jaramaz/Pixsell

Ravnatelj Policijske akademije, Dubravko Novak, također je intervenirao za jednu osobu. Kad se to otkrilo, odmah je maknut. Drakulić i Novak su prošli s uvjetnim kaznama zatvora nakon priznanja. Pomogla je Rimac i Aniti Validžić proći ispit preko veze. Ona je ključna jer joj je suprug bio državni tajnik zadužen i za vjetroelektrane u drugom slučaju.

I poznati zlatar Paško Dodić je preko Rimac sredio državni ispit za dvije osobe, ali mu je sad sigurno puno veći problem istraga protiv supruge u otpadnoj aferi. Tu su i dodatna zapošljavanja.

Foto: Patrik Macek/Pixsell

Nikola Šulentić, bivši šef HEP ODS-a i član uprave Saša Dujmić optuženi su da su prvo sredili zapošljavanje sestri Josipe Rimac, a onda i prelazak u stalni radni odnos. Obojica su priznala i nagodili se. Šulentić je uz uvjetnu kaznu platio i 10.000 eura kazne, a Dujmić je radio za opće dobro.

I onda još četiri zapošljavanja preko veze. Rimac je preko Edite Grubišić, predstojnice ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, zaposlila četiri osobe. Po sugestiji Rimac, Grubišić im je dala pitanja i osigurala prolaz. Nagodila se i dobila uvjetnu kaznu zatvora.

Svi ovi koji su priznali svjedočili bi na sudu da se Rimac nije nagodila. Ovako je slučaj stavljen ad acta. Tako da javnost neće čuti svjedočanstva niti gledati poruke u kojima je Rimac sve dogovarala kao najviša HDZ-ova dužnosnica.