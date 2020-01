General Roso: 'Vrdoljak nas je prikazao kao balavce i debile!'

General Ante Roso jedan je od najvažnijih likova u filmu i seriji 'General'. On je, inače, bio jedan od najvažnijih zapovjednika i Gotovininih suboraca u Oluji, a u razgovoru za Index iznio je svoje, nimalo dobro, mišljenje o posljednjem uratku Antuna Vrdoljaka.

- To je karikatura samog imena. Ništa tamo nema veze ni s Gotovinom, ni sa mnom. To je iluzija. Nitko me nije pitao ni za savjet, ni konzultirao oko filma, rekao je odmah na početku general Roso, inače nekadašnji pripadnik Legije stranaca i osnivač Bojne Zrinski, prve specijalne jedinice Hrvatske vojske.

U filmu ga tumači glumac Boris Svrtan.

- Nismo mi bili ni balavci, ni kurve, ni debili kako nas je Vrdoljak prikazao. Ne bih preživio 27 bitaka da sam bio takav kreten.

- Ja sam vojnik, ali nisam glup. Krivo mi je što se jedna ozbiljna tema prostituirala, ali prostitucija je očito način života na Balkanu. Cijeli je Balkan zasran, nema više Krleže ni njegovih Zastava. Nestalo je elite da bi se sve uvalilo u govna pa i ova bijedna televizija.

General Roso vjeruje da Vrdoljak nije slučajno snimio toliko loš film, a onda i seriju.

- Sve su to najprimitivnije političke igre i interesi. Nije prvi put da se snimaju i prikazuju gluposti. Znam Vrdoljaka. On je čovjek, kao i ja, pri kraju života. Znam jako dobro da u arhivi ima autentična svjedočanstva trojice pripadnika KNOJ-a koji su ubijali po 250 ljudi dnevno, ali ih skriva.

Za kraj je rekao da je prikaz njega i njegovih suboraca 'kao maloumnika' u interesu - 'nesposobnom političkom vrhu'.

- Nemaju ludi Srbi nikakve veze s time, mi smo luđi 100 puta. Govna, zaključio je Roso.

Ni ostali nisu sretni 'Generalom'

- Ono što sam tada proživio s generalom Gotovinom nema nikakve veze s ovim na ekranu. Ante Roso, Zulu i Domazet Lošo nikad nisu bili na ratištu oko Knina. Zulu je tad šetao okolo nakićen nekakvim činom pukovnika, a kad sam ga pitao odakle mu čin, rekao mi je da mu ga je dao Roso. Ja sam mu objasnio da mu ne može čin dati Roso, da mu je potreban ukaz predsjednika države, rekao je general Rahim Ademi.

- Vode se pripremne bitke za Oluju, a nigdje nema Koradeovih Varaždinaca, 7. gardijske brigade. Nigdje nema ni mene. Nikoga nigdje nema, osim legionara. Ispada, bogati, da je francuska Legija stranaca oslobodila Hrvatsku, a ne Hrvatska vojska i zapovjednici koji su čitave mjesece bez predaha boravili na terenu, rekao je dalje Ademi i zaključio da je film 'falsifikat sastavljen od bajki'.

Ništa blaži nije bio ni Ljubo Ćesić Rojs.

- Gledao sam film, seriju ne gledam. Toliko sam razočaran time svime. Ma ne samo ja, svi generali koji su bili na premijeri. Mene su, sjećam se, tamo u Cinestaru tješili Zlatko Mateša i Martina Dalić. Ja sam Antunu Vrdoljaku rekao što mislim o svemu tome, da je snimio film u kojem je pola stvari neistina. Mi jesmo dobri, ali tu je pogriješio. Nisu problem ti moderni ruksaci i boce Jane, problem je što je 'General' pun laži i što nema ključnih ljudi. Franje Tuđmana i Gojka Šuška, rekao je Rojs.

- Sad kad sam vidio kako je to snimljeno i bolje da me nisu zvali i da me nema u filmu i seriji. Žao mi je što će naša djeca gledati te laži, žao mi je mog Ante. Vidite i sami, Gotovina ne želi pričati o tome. Kaže kako ne gleda. Ja ne znam gleda li ili ne gleda, ali on je prikazan loše, a najvažnijih ljudi nema. Prvi dio filma koji govori o Antinom odrastanju je dobar, ali sve s Domovinskim ratom ne valja. Malo je Ademi i rekao, to je čista nula, zaključio je Rojs.