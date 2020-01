Naljutio ih General: 'Nisam ja u Škabrnju došao iz kukuruzišta'

Kritike velikog filmskog projekta Antuna Vrdoljaka (88) ne stišavaju se ni dalje, a svi akteri koje smo kontaktirali povodom posljednje epizode serije 'General' bili su odreda revoltirani. Među prvima je javno 'otvorio vatru' umirovljeni general Rahim Ademi (65), koji je film i seriju ocijenio povijesnim falsifikatom. Pogodilo je Ademija i što u 'Generalu' nije dobio primjerenu ulogu te što za razliku od nekolicine manje važnih protagonista Domovinskog rata nije spomenut imenom i prezimenom, barem kakvim nadimkom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U seriji na kraju nije bilo mjesta ni za Ljubu Ćesića Rojsa (61) i probijanje važne ceste preko Dinare, za koje je u ratu zaslužna njegova jedinica. Ademi i umirovljeni admiral Davor Domazet-Lošo (71) ocjenjuju to velikim propustom. Jednim od mnogobrojnih. Sam Ćesić Rojs manje je, tvrdi, povrijeđen na osobnoj razini. Više ga je zasmetalo što nitko od onih koji stoje iza projekta nije kontaktirao prave ljude za pomoć i savjetovanje te što je ovim uratkom načinjena velika šteta generalu Anti Gotovini (64).

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

- Gledao sam film, seriju ne gledam. Toliko sam razočaran time svime. Ma ne samo ja, svi generali koji su bili na premijeri. Mene su, sjećam se, tamo u Cinestaru tješili Zlatko Mateša i Martina Dalić. Ja sam Antunu Vrdoljaku rekao što mislim o svemu tome, da je snimio film u kojem je pola stvari neistina. Mi jesmo dobri, ali tu je pogriješio. Nisu problem ti moderni ruksaci i boce Jane, problem je što je 'General' pun laži i što nema ključnih ljudi. Franje Tuđmana i Gojka Šuška - ispričao nam je u dahu Rojs.

Gotovinin prikaz po njemu je samo je jedan od mora problema u Vrdoljakovoj seriji.

- Ma lako za mene. Sad kad sam vidio kako je to snimljeno i bolje da me nisu zvali i da me nema u filmu i seriji. Žao mi je što će naša djeca gledati te laži, žao mi je mog Ante. Vidite i sami, Gotovina ne želi pričati o tome. Kaže kako ne gleda. Ja ne znam gleda li ili ne gleda, ali on je prikazan loše, a najvažnijih ljudi nema. Prvi dio filma koji govori o Antinom odrastanju je dobar, ali sve s Domovinskim ratom ne valja. Malo je Ademi i rekao, to je čista nula - ne krije razočaranje Ćesić Rojs.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Za razliku od njega i generala Ademija, admiral Domazet-Lošo i Marko Skejo, bivši ratni zapovjednik IX. bojne HOS-a 'Rafael vitez Boban' su završili u Vrdoljakovoj seriji, ali dijele mišljenje razočaranih ratnih suboraca.

- Sve što je snimljeno je na sramotu Vrdoljaku. Ante mu nije ni htio doći na premijeru jer je znao što je ovaj napravio. To je jedan film koji ponižava Domovinski rat i vojsku koja je u njemu sudjelovala. Sve je prikazano kao neka igra, a tamo su se vodile ljute borbe. Prljavi rat - tvrdi Skejo.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

U 'Generalu' ga je utjelovio glumac Stjepan Perić (36), ali Skejo je previše revoltiran cijelim projektom da bi analizirao Perićeve glumačke sposobnosti.

- Ja sam u toj seriji prikazan kao da sam došao u Škabrnju iz nekog kukuruzišta. Velika je sramota što su napravili mladoj izviđačici. Heroini koja je mogla pobjeći u Njemačku, a nije. Ostala je. Tamo gdje smo mi bili nitko nije htio doći. To je bila mišolovka, a oni su to prikazali kao mlaku vodu. Osim toga, ako se ja pojavljujem onda me valjda netko trebao i nazvati pa pitati što mislim o tome i što se tamo točno dogodilo - zaključuje Skejo.

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Na svoje dobro poznate brčiće Skejo se nije referirao, ali admiral Domazet-Lošo ništa u 'Generalu' nije želio prepustiti slučaju.

- Tarik me zvao za savjet kad je dobio ulogu mene. Ja sam mu samo rekao neka odglumi kako on misli da treba, jedini uvjet bio je s moje strane da mora imati moje brkove - rekao nam je.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Umirovljeni admiral donekle primiruje tenzije oko kritika, ali ne krije ni sam kako je apsolutno razočaran viđenim. Za razliku od kolega mu, priznao nam je kako je ipak pratio seriju.

- To je igrani materijal, nije dokumentarni i to je ono što je važno razlučiti. Mnogi moji kolege su jako ljuti, ali moraju to imati na umu. Doduše, taj igrani materijal daleko je ispod razine Antuna Vrdoljaka. To je čovjek koji je snimio 'U gori raste zelen bor', jedan od najboljih partizanskih filmova. Snimio je 'Prosjake i sinove', 'Dugu mračnu noć'... ali ovdje je totalno podbacio. Možda je to već i do njegovih godina - analizira Lošo.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Smatra kako je velika pogreška što se Vrdoljak prihvatio režije i scenarija, a ne štedi ni glumce.

- Izbor glumaca je potpuno promašen. Ja sam Tariku rekao da se ne osvrće na loše komentare, napravio je sve kako je mislio da je najbolje. Višnjić je pak holivudski glumac, a Gotovina je u filmu prikazan kao nekakav filozof, poeta... To je smiješno. On je bio brz, čvrst, rezolutan čovjek. Izvrstan operativni zapovjednik, a ne ovo što gledamo. Dugi monolozi i dijalozi su kritični. Jedna predivna priča je olako potrošena. Jedino mislim da je Mustafa Nadarević stvarno odradio dobar posao u ulozi pokojnog generala Janka Bobetka, ali to je zato što je on vrhunski glumac - misli admiral.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Ipak, upozorava Domazet-Lošo, treba razlikovati i tri smjera iz kojih stižu kritike i njihove razloge zašto napadaju Vrdoljaka i 'Generala'.

- Prvi su ovi koji se nikako ne mogu pomiriti s time što imamo Hrvatsku i što smo pobijedili u ratu. Njima to smeta i na takve se uopće ne treba osvrtati. Drugi su ovi, poput nekih mojih kolega, koji se ljute jer oni sami nisu dobili ulogu ili traže sitnice, a treći su ovi koji gledaju na film kao umjetnost i tako ga tretiraju. Ja nisam čovjek iz struke, ali sam među ovima trećima i iz tog kuta ne mogu biti zadovoljan 'Generalom' - zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: