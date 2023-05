Generalni direktor Hrvatskih voda iz Kostajnice: 'U Hrvatskoj nigdje nasip nije popustio...'

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković rekao je u srijedu navečer iz Hrvatske Kostajnice, gdje je vrh vodenog vala, kako nikada nije bio "ovoliki front u Hrvatskoj napadnut" jer je kiša padala u cijeloj zemlji te da su ekstremno visoki vodostaji, ali da nigdje nasip nije popustio.

POGLEDAJTE VIDEO:

Imamo pet izvanrednih stanja od poplava, devet izvanrednih obrana, 17 redovnih obrana i 20 vodotoka je u različitim stupnjevima obrane gdje se provode mjere diljem Hrvatske, rekao je Đuroković u izjavi za središnji Dnevnik HTV-a.

Naglasio je kako je više tisuća ljudi aktivno u Hrvatskoj Kostajnici, gdje se uspjelo sniziti razinu zaobalnih voda .

Foto: Igor Soban/PIXSELL

"Imamo vrh vodnog vala u Hrvatskoj Kostajnici. Vodostaj je dosegao plus 498 što je na granici do 500 centimetara. Čini se što se može. Uspjeli smo sniziti razine zaobalnih voda. Una ne može otići prema kućama. Imamo veliko procjeđivanje jer je Hrvatska Kostajnica star grad. Una izbija u ulice Hrvatske Kostajnice. Crpkama sve vraćamo i uz pomoć svih službi držimo situaciju pod kontrolom. Neke su kuće ugrožene. Nije moguće sve sačuvati, ali gledamo minimizirati štetu, rekao je Đuroković

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ocijenio je da se nalazimo pred maksimalnim vršnim opterećenjima.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Korana i Kupa dosegle su vrijednosti - plus 845 centimetara. Ponešto centimetara još može narasti, ali to bi bio vrh vodnog vala. To su ekstremno visoki vodostaji. To je treći po visini vodni val u povijesti, rekao je generalni direktor Hrvatskih voda .

Istaknuo je kako se nije dogodilo nijedno puknuće nasipa te upozorio da su neke kuće izgrađene preblizu rijekama.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

U Hrvatskoj je 4.100 kilometara nasipa i nigdje nasip nije popustio. Lokalne bujice su napravile probleme i imamo područja koja nisu branjena. Prilikom prostornog planiranja i gradnje tijekom prošlih desetljeća nije se baš brinulo na kojim pozicijama se određene kuće grade. Pokušavamo uskladiti gradnju kuća s obranama od poplava, ali neke su kuće preblizu rijekama, upozorio je Đuroković.

OVDJE PRATITE SITUACIJU S POPLAVAMA U HRVATSKOJ IZ MINUTE U MINUTU

Najčitaniji članci