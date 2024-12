Genitalnim herpesom zarazi se jedna osoba svake sekunde: S virusom živi 846 milijuna ljudi

Studija Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) pokazuje da 20 posto osoba u dobi od 15 do 49 godina diljem svijeta ima genitalni herpes. To znači da 846 milijuna ljudi u svijetu živi s infekcijom genitalnog herpesa, prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), prenosi njemačka novinska agencija dpa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:27 Video: 24sata/pixsell

Svake sekunde barem se jedna osoba zarazi virusom, što odgovara broju od 42 milijuna ljudi godišnje, pokazalo je istraživanje WHO-a objavljeno u srijedu u časopisu Sexually Transmitted Infections, prema procjenama od 2020.

Virusi ostaju u tijelu doživotno

Genitalni herpes jedna je od najčešćih spolno prenosivih bolesti i povećava rizik od infekcije virusom AIDS-a, HIV-om. No oko 90 posto zaraženih nema nikakve simptome ili ih ima malo. Kada se simptomi ipak pojave, mogu uključivati ​​bolan osip na genitalnom području i vrućicu.

Virusi herpesa ostaju u tijelu cijeli život i mogu opetovano izazivati zarazu. To može biti ozbiljno za bebe ako se njihova majka zarazi kasno u trudnoći i prenese infekciju na dijete tijekom poroda, prema WHO-u.

Zaštita putem kondoma

Autori studije napisali su da, budući da su u pitanju genitalni organi, sram i stigma sprječavaju raspravu o toj bolesti. Pozivaju na istraživanja radi cjepiva i novih terapija.

Genitalni herpes, prema izvješću, uzrokuje 35 milijardi dolara troškova godišnje zbog cijene liječenja i gubitka produktivnosti kada su zaraženi bolesni. Korištenje kondoma može smanjiti rizik od infekcije, navode autori.

Oni koji pokazuju simptome nakon infekcije trebali bi se suzdržati od spolnih odnosa kako bi izbjegli prenošenje na partnera.