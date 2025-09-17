Obavijesti

NEPRESTANI NAPADI

Genocid u Palestini: 'Ubijaju nam djecu, a svijet samo gleda'

Piše Emirat Asipi,
1

Tisuće mrtvih i zatrpane su pod betonom, a mogućnosti spašavanja sve su manje

Više od 50 Palestinaca ubijeno je u Gazi od jutra, a izraelska vojska intenzivira napade na najveći urbani centar enklave. Tisuće mrtvih i dalje su zatrpane pod betonom, a mogućnosti spašavanja sve su manje nakon gotovo dvije godine bombardiranja.

Izraelske snage ušle su u drugi dan kopnene ofenzive na Gazu City, uz tenkove i pješaštvo, nakon više od 150 zračnih i topničkih napada uoči prodora. Meta su stambene zgrade i visoki tornjevi, često u područjima u kojima se nalaze šatorski kampovi raseljenih.

- Pod stalnim smo bombardiranjem, ubijaju djecu. Molim međunarodnu zajednicu da zaustavi ovaj rat protiv ljudi, djece i žena -rekao je za Al Jazzeru 63-godišnji Hamdy Abu Tabq, koji tvrdi da bježi već sedmi put.

Prema podacima lokalnih vlasti, broj poginulih u Gazi približava se 65.000 od početka rata u listopadu 2023., no stvarna brojka navodno je znatno veća. Stručnjaci upozoravaju da se u gradu već osjeća glad. Izraelska vojska objavila je grafiku prema kojoj planira kontrolirati gotovo cijelu Gazu osim uskog pojasa uz obalu, najavljujući konačno zauzimanje cijeloga Gaza Cityja.

- Ofenziva ima za cilj uništiti ono što je ostalo od Gaze i pretvoriti je u neodrživo mjesto za život - upozorio je Amjad Shawa, direktor Palestinske mreže nevladinih organizacija.

Ministarstvo zdravstva u Gazi izvijestilo je da izraelske snage blokiraju isporuku goriva bolnicama, čime prijete gašenjem opskrbe kisikom i hitnih vozila. Napadnuta je i dječja bolnica Al-Rantisi. Napadi pogađaju i tzv. sigurne zone. U Al-Mawasiju, kamo je izraelska vojska uputila civile, bombardiran je šatorski kamp i ubijeno najmanje petero ljudi. UNRWA upozorava na “eksponencijalni strah” stanovnika i zahtijeva prekid vatre. Gotovo dva milijuna ljudi, prema UN-u, živi u uvjetima blokade bez hrane, lijekova i skloništa. Human Rights Watch (HRW) tvrdi da izraelska vojska ruši kuće i da sprečava pristup poljoprivrednom zemljištu na kojem se gradi vojna infrastruktura.

Međunarodne reakcije sve su oštrije. Saudijska Arabija, Katar i Kina osudile su izraelsku ofenzivu, a francuska ljevica nazvala ju je genocidom. U Europskoj uniji raspravlja se o sankcijama kojima bi se ograničio povlašteni trgovinski status Izraela. Na regionalnoj razini, arapski lideri obećali su zajedničku obrambenu suradnju, a katarski emir u posjetu Ammanu pokušava koordinirati diplomatski odgovor.

Skoro 20 vodećih humanitarnih organizacija poručilo je da je “Gaza namjerno učinjena nenastanjivom” i upozorilo da “svijet više ne smije nuditi polumjere nego odlučno djelovati”.

