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U VARAŽDINU

Geotehnički fakultet organizira radionice. Zainteresirane će informirati o otpadu

Piše 24sata,
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Geotehnički fakultet organizira radionice. Zainteresirane će informirati o otpadu
Foto: Čitatelj 24sata
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Prva radionica, namijenjena građanima, „Otpad, okoliš i naše zdravlje – što trebamo znati?“, održat će se 20. listopada, početak je u 17 sati

U sklopu edukativnog programa pod naslovom 'OTPAD BEZ MIT(OV)A?' Geotehnički fakultet organizira besplatne radionice za građane, medije i donositelje odluka u Varaždinu, na adresi Hallerova aleja 7.

Prva radionica, namijenjena građanima, „Otpad, okoliš i naše zdravlje – što trebamo znati?“, održat će se 20. listopada, početak je u 17 sati. Druga radionica, namijenjena medijima, „Otpad i okoliš u medijima – kako razumjeti i prenijeti stručne informacije“, održat će se 27. listopada, početak je u 11 sati.

Treća radionica, namijenjena donositeljima odluka „„Otpad, okoliš i donošenje odluka – što trebamo znati“, održat će se 3. studenog, u 11 sati.

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Na njima će stručnjaci s Geotehničkog fakulteta dati odgovore na pitanja kao što su: Koliko zapravo otpada stvaramo i što se s njim događa nakon što ga bacimo? Kako znamo postoji li onečišćenje? Koja je razlika između rizika, izloženosti i opasnosti?

 - Odgovorno gospodarenje otpadom i ispravan način njegova odlaganja posljednjih su mjeseci gotovo svakodnevna top tema u državi. Pitanja je mnogo, a odgovori često sadrže stručne informacije koje su, bez odgovarajućeg konteksta, složene i teško razumljive. Cilj radionica je približiti stručna znanja različitim skupinama, pomoći im da lakše razumiju podatke i nalaze povezane s otpadom i okolišem te otvoriti prostor za pitanja i razgovor sa stručnjacima - objasnili su s fakulteta.

Radionice su podijeljene u tri grupe: građani, mediji i donositelji odluka. Sve radionice uključuju predavanja i praktični dio, u kojem će sudionici moći postaviti pitanja našim predavačima. Održavat će se na Geotehničkom fakultetu, trajat će 90 minuta, od čega je 30 minuta predviđeno za pitanja.

Predavači koji sudjeluju u radionicama su: prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić, doc. dr. sc. Ivana Presečki, prof. dr. sc. Igor Petrović, prof. dr. sc. Hrvoje Meaški, dr. sc. Mario Ančić i izv. prof. dr. Renato Šarc.

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