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HZJZ objavio nove rezultate za vodu u Lici: Otkrili i povišene koncentracije nekih elemenata

Piše HINA,
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HZJZ objavio nove rezultate za vodu u Lici: Otkrili i povišene koncentracije nekih elemenata
Građanska inicijativa Spasimo Gospić ovog vikenda priprema novi prosvjed | Foto: Robert Anic/PIXSELL
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U najnovijem izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, analizirano je 171 uzorak vode u Lici, a PFAS spojevi nisu zabilježeni u opasnim koncentracijama, dok su utvrđene povišene razine željeza, mangana i aluminija.

U svim analiziranim uzorcima vode u Lici, a od 11. kolovoza analiziran je 171 uzorak, PFAS spojevi, odnosno „vječne kemikalije“ nisu utvrđeni u koncentracijama iznad granice određivanja, izvijestio je u srijedu Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ). „Pri najnovijem uzorkovanju, provedenom od 23. rujna do 1. listopada, na mjestima potrošnje u obuhvaćenim javnim vodoopskrbnim sustavima uzet je 21 uzorak vode. U svim novim uzorcima PFAS spojevi bili su ispod granice određivanja“, naglasio je Zavod.

Time je, dodao je, od 11. kolovoza ukupno analiziran 171 uzorak vode, a ni u jednom PFAS spojevi nisu utvrđeni u koncentracijama iznad granice određivanja.

 Zavod navodi kako su u sklopu najnovijeg uzorkovanja vode utvrđene povišene koncentracije željeza, mangana i aluminija, povezane s povećanom mutnoćom vode. „Navedena odstupanja potrebno je sagledati u kontekstu izrazito nepovoljnih hidroloških prilika koje su obilježile promatrano razdoblje te nemaju poveznicu s odlagalištem otpada u Gospiću“, istaknuo je Zavod.

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 Objasnio je pritom kako je zbog dugotrajnog izostanka oborina i iznimno niskih vodostaja izvorišta došlo do promjena hidroloških uvjeta, što je moglo pridonijeti povećanju mutnoće vode, a posljedično i povišenim koncentracijama navedenih elemenata.

 Uslijed navedenih okolnosti, javni isporučitelj vodnih usluga Ličke vode d.o.o. obavijestio je korisnike vodoopskrbnog sustava Grada Gospića o utvrđenoj nesukladnosti vode putem obavijesti od 28. rujna ove godine, podsjeća Zavod i upućuje na poveznicu: Obavijest korisnicima vodoopskrbnog sustava Grada Gospića – 28.9.2026. godine

 Ističe i kako je nakon provedenih dodatnih ispitivanja i dobivenih rezultata kojima je potvrđena zdravstvena ispravnost vode, javni isporučitelj objavio novu obavijest 2. listopada, kojom je korisnike izvijestio da je voda ponovno zdravstveno ispravna i sigurna za piće, a obavijest je dostupna na poveznici: Obavijest korisnicima vodoopskrbnog sustava Grada Gospića – 2.10.2026. godine.

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Zavod naglašava kako navedeni slijed događaja pokazuje važnost kontinuiranog praćenja kvalitete vode, pravodobnog prepoznavanja nesukladnosti te informiranja potrošača o promjenama zdravstvene ispravnosti vode. Istodobno, dodaje, potvrđuje važnost dodatnih kontrolnih ispitivanja, na temelju kojih se donose odluke o prikladnosti vode za ljudsku potrošnju.

 HZJZ navodi i kako su dodatno analizirana tri uzorka sirove vode koji su uzorkovani 14. rujna, a odnose se na Izvor Mrđenovac, Vodozahvat Hrmotine te Izvor Tonković vrilo. Sva tri uzorka su očekivano nesukladna zbog mikrobiologije, dok su svi ostali parametri sukladni te PFAS spojevi ni u njima nisu utvrđeni iznad granice određivanja, naglasio je HZJZ.

 Zavod poručuje i kako na temelju Odluke Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji od 11. kolovoza 2026. godine, u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo nastavlja provoditi pojačani monitoring vode iz javnih vodoopskrbnih sustava, koji uključuje tjedno uzorkovanje i analizu vode na mjestima potrošnje te analizu sirove vode iz crpilišta dva puta mjesečno.

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