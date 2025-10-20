Obavijesti

Giancarlo već godinama nalazi skupe gomolje: 'Najveći tartuf naribao sam za 120 gostiju!'

Piše Dijana Marić Odobašić,
Motovun: Giancarlo Zigante s obitelji i potražni psi tartufari | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Istra: Giancarlo Zigante već godinama pronalazi skupe gomolje. Ova godina je, kaže, lošija

Sezona je tartufa, najcjenjenijeg gljivolikog dragulja čija maloprodajna cijena može dosezati i oko 4000 eura za kilogram. Naravno, kad je riječ o vrhunskom bijelom tartufu, dok je cijena crnog puno manja, od 1000 do 1500 eura. Ali cijena varira iz tjedna u tjedan, ovisno o ponudi i potražnji.

