Istra: Giancarlo Zigante već godinama pronalazi skupe gomolje. Ova godina je, kaže, lošija
ŠUMSKO BLAGO PLUS+
Giancarlo već godinama nalazi skupe gomolje: 'Najveći tartuf naribao sam za 120 gostiju!'
Sezona je tartufa, najcjenjenijeg gljivolikog dragulja čija maloprodajna cijena može dosezati i oko 4000 eura za kilogram. Naravno, kad je riječ o vrhunskom bijelom tartufu, dok je cijena crnog puno manja, od 1000 do 1500 eura. Ali cijena varira iz tjedna u tjedan, ovisno o ponudi i potražnji.
